Andrea Maestrelli, chi è il nuovo concorrente GF Vip/ Lo zio Marco Materazzi e il flirt con Nicole Murgia

Chi Andrea Maestrelli? Debutto del nuovo concorrente del GF vip

Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo Nicole Murgia e Davide Donadei, questa sera lunedì’ 19 dicembre entrando due nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà. Si tratta del calciatore Andrea Maestrelli e di Dana Saber, modella italo marocchina amica di Soleil Sorge e Dayane Mello. Chi è Andrea Maestrelli? Nato a Roma il 23 febbraio 1998, Andrea Maestrelli è il nipote dello storico allenatore Tommaso Maestrelli, condottiero del primo scudetto della Lazio nel 1974.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano al GF Vip/ Anticipazione bomba!

Il nonno è morto il 2 dicembre 1976, stroncato da un tumore. Figlio di uno dei due fratelli gemelli del tecnico, Maurizio (morto nel 2011), Andrea è attualmente svincolato, dopo l’ultima esperienza con la maglia del Potenza nella stagione 2021-22. In passato ha giocato con Lucchese, Arezzo, Monopoli, Bisceglie, Ternana under 19, Arzachena e Perugia under 19.

Perchè Andrea Maestrelli e Nicole Murgia si sono lasciati?/ Lei: "Frequentazione..."

Marco Materazzi, zio di Andrea Maestrelli

Anche il nonno materno di Andrea Maestrelli è un altro ex allenatore della Lazio: Giuseppe “Depp” Materazzi. Di conseguenza, suo zio è Marco Materazzi, ex colonna dell’Inter: “Zio è stato un modello d’infanzia e fare la sua carriera sarebbe molto bello, ma questo è scontato. Lui si è trovato la sua strada da solo ed è quello che voglio fare anche io”, ha detto Andrea qualche tempo fa ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Nel 2006 quando lo zio è diventato campione del mondo, Andrea aveva 8 anni: “Ricordo l’emozione negli occhi di mia madre ma in quel momento per me, da bambino, era quasi la normalità. Oggi, a distanza di anni, mi dico: sono arrivati sul tetto del mondo, che grandi”. L’altro zio, Matteo Matteo Materazzi, detiene la sua procura.

Presepe gate al GF Vip 2022/ Chi ha spostato le statuette di Edoardo e Antonella?

Il flirt tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia

Andrea Maestrelli è pronto a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2022. Il giovane calciatore conosce già qualcuno dei concorrenti? Sembrerebbe di sì. Secondo, il giornalista Gabriele Parpiglia, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia – appena entrata nella casa di Cinecittà – si conoscono già molto bene. Pare infatti che abbiano avuto un breve flirt la scorsa estate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA