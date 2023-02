Andrea Maestrelli e la morte del padre, il dolce messaggio di Viktorija Mihajlovic/ “Ti capisco amico mio”

GF Vip, Viktorija Mihajlovic commenta la storia di Andrea Maestrelli

Grandissima commozione al Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di ieri sera, quando Andrea Maestrelli ha incontrato l’adorata mamma Monia. Il ragazzo ha inizialmente raccontato il suo difficile percorso di vita, segnato dalla malattia sopraggiunta in concomitanza con la dolorosa morte del padre, scomparso a 48 anni quando il ragazzo ne aveva solo 13. La sua storia di vita non ha lasciato indifferente il pubblico, nemmeno Viktorija Mihajlovic, che ha voluto condividere un dolcissimo pensiero sulle proprie Instagram stories.

La figlia del compianto Sinisa Mihajlovic ha infatti un rapporto di speciale amicizia con Andrea Maestrelli: entrambi accomunati dalla scomparsa dei rispettivi padri, hanno toccato con mano il dolore nel corso della propria vita e, pian piano, hanno saputo reagire. Su Instagram la ragazza ha condiviso uno screen della puntata del Grande Fratello Vip 2022, con Andrea in primo piano mentre racconta la sua storia. E, sulla foto, campeggia un dolcissimo messaggio: “Quanto ti capisco amico mio“. E a seguire, taggando anche la mamma di lui, scrive: “Vi voglio bene“.

Andrea Maestrelli: i dolori della sua vita e l’incontro con mamma Monia

Viktorija Mihajlovic ha apprezzato questo bellissimo momento di televisione, segnato dalla storia di Andrea Maestrelli e dal suo prezioso rapporto con mamma Monia. Ieri sera, al Grande Fratello Vip 2022, il concorrente ha ripercorso il doloroso periodo della malattia e della morte del padre: “Mi ricordo che in quel periodo mia madre ha dovuto fare i salti mortali, eravamo nello stesso ospedale in due reparti differenti e non potevo vedere mio padre, non potevo uscire da qui“.

A seguire, il commovente incontro con la mamma e le dolcissime parole indirizzate al ragazzo, nel ricordo del suo papà: “In questo periodo ti ho visto sempre e ho capito che in questa avventura tu stai facendo anche un percorso terapeutico e riflettere su tante cose. Io penso che, è vero abbiamo avuto tanti dolori, ma abbiamo avuto una vita meravigliosa prima e anche dopo e quello che è rimasto di papà è il tuo sorriso. Quando sorridi sei come lui e hai il senso del rispetto e dell’amicizia di cui sarebbe fiero“.

