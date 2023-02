Andrea Maestrelli: “Quando mio padre stava morendo mi sono ammalato”/ Il racconto choc al GF Vip

Andrea Maestrelli e la malattia: il racconto al Grande Fratello Vip

Andrea Maestrelli al Grande Fratello Vip 2022 parla per la prima volta della sua malattia e della dolorosa scomparsa del padre. L’ex calciatore, durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, parla della sua malattia scatenatasi in concomitanza con la malattia del padre scomparso per un tumore al cervello. ” Era tutto legato, in quei momenti pensavamo al peggio. Si analizzava il tutto e si spera che sia il meno possibile” – ha raccontato il modello che aggiunge – “mi ricordo che in quel periodo mia madre ha dovuto fare i salti mortali, eravamo nello stesso ospedale in due reparti differenti e non potevo vedere mio padre, non potevo uscire da qui”. Andrea ammette che, poco prima che suo padre morisse, fu colpito da una malattia autoimmune, provocatagli dallo stress e dal dolore per questa drammatica situazione.

Alfonso Signorini dallo studio: “ti ammiro tanto e ammiro la tua forza, una forza che viene dalla disperazione”. Poi a sorpresa Andrea incontra la madre Monia.

“Ciao amore mio, come sei bello. Sentivo la tua voce da fuori ed è una gioia sentisca da vicino e non solo in tv” – dice la mamma ad Andrea Maestrelli al Grande Fratello Vip 2022. “In questo periodo ti ho visto sempre e ho capito che in questa avventura tu stai facendo anche un percorso terapeutico e riflettere su tante cose. Io penso che, è vero abbiamo avuto tanti dolori, ma abbiamo avuto una vita meravigliosa prima e anche dopo e quello che è rimasto di papà è il tuo sorriso. Quando sorridi sei come lui e hai il senso del rispetto e dell’amicizia di cui sarebbe fiero”.

Un momento di grande commozione per Andrea che ringrazia la madre rassicurandola che va tutto alla grande e di non essere preoccupata per lui.

