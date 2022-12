Andrea Maestrelli e Nicole Murgia perchè si sono lasciati?/ “Non ci siamo trovati”

Andrea Maestrelli svela i motivi della rottura con Nicole Murgia

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia sono stati insieme in estate, ma la loro storia è finita prima dell’ingresso del modello e calciatore nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. In confidenza a Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria, il nuovo concorrente spiega quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura con Nicole.

Andrea Maestrelli dichiara: “Non avevamo scritto niente sui social, la gente bene o male sapeva. La gente di Roma… Siamo andati in vacanza insieme. Lei è stata in vacanza con la mia famiglia in Sardegna. Io ho conosciuto i suoi parenti. Ha conosciuto i bambini subito. Siamo durati da giugno a settembre, fine agosto”. Poi spiega i motivi della fine della loro storia: “Dopo non ci siamo più parlati. Nicolo è stata una storia che… io ero partito con le intenzioni più serie del mondo…alla fine non ci siamo trovati. E’ stata una storia di tre mesi. Con la mia ex sono stato due anni.” Sembra, dunque, che la coppia si sia separata per incompatibilità caratteriale e non sia durata poi molto. Clicca qui per vedere la clip ufficiale.

Andrea Maestrelli, l’ex Nicole Murgia svela i motivi della rottura

Anche Nicole Murgia ha svelato ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, i motivi della rottura con Andrea Maestrelli. La gieffina conferma quasi del tutto, quello che il modello ha dichiarato a Luca Onestini: “Caratterialmente non andiamo d’accordo. Siamo uguali, tutti e due istintivi, un po’ permalosi, non ci siamo proprio presi caratterialmente. Poi non era il momento, io non ero pronta, non avevo la testa e lui neanche”.

Ora, il web è curioso di sapere come si comporteranno i due concorrenti condividendo la Casa più spaiata d’Italia. Che ci possa essere un ritorno di fiamma, o ognuno legherà con altri vipponi? In tanti non vedono l’ora di scoprirlo nelle prossime dirette.

