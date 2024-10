Claudia D’Agostino, è scontro con Diego Tavani e Andrea Magrini a Uomini e Donne

Il ritorno di Claudia D’Agostino a Uomini e Donne è stato alquanto turbolento. L’ex corteggiatrice, oggi nel trono Over, ha accettato di uscire sia con Diego Tavani che con Andrea Magrini, ma è andata male con entrambi. Si scopre, infatti, che Claudia non ha detto a Diego che sarebbe uscita con Andrea per un aperitivo, adducendo come scusa un mal di testa e del lavoro da svolgere. Il cavaliere lo scopre in studio e si infuria: “Una donna che mi dice ‘Stasera non ci vediamo perché ho mal di testa’ e io mi sono pure preoccupato, poi scopro che c’hai l’aperitivo con lui… Ma io con una donna bugiarda che ci devo fare?”

Lei si giustifica, dichiarando di non aver mentito perché aveva davvero mal di testa e cose da fare. Quindi aggiunge che l’incontro con Andrea, alla fine, non c’è stato, perché lui si è tirato indietro, non trovando in Claudia la donna adatta a lui.

Andrea Magrini critica Claudia: “Troppo poco femminile”

“Non mi piace la sua voce al telefono perché è troppo poco femminile… – ha ammesso Andrea a Uomini e Donne – Non ho trovato quella femminilità che cerco in una donna, è il mio pensiero oggettivo. Per me anche ‘bello zio’, questo modo di parlare non mi piace, parla mio figlio così!” Toccata da queste parole, Claudia ha replicato: “Puoi anche cancellare il mio numero per quanto mi riguarda. Ma hai fatto tutto tu, se non volevi uscire con me non mi venivi a ricordare dell’incontro che avremmo avuto anche in studio”. Claudia ha perciò cercato di recuperare con Diego, che ha trovato invece una persona molto piacevole da frequentare: “Io ero venuta predisposta verso Andrea, perché a me i tipi come lui, difficili, mi piacciono. Poi però arriva Diego, che mi invita a ballare e per me è stata una piacevolissima sorpresa.” Lui è apparso disposto a dare una seconda chance alla loro conoscenza.

