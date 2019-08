Andrea Mainardi, secondo addio al celibato/ Foto in abito da “sposa”! E Anna Tripoli…

Il matrimonio tra Andrea Mainardi e Anna Tripoli si avvicina sempre di più. Lo chef ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018, lo scorso aprile in una puntata di Pomeriggio 5 aveva rivelato la fatidica data delle nozze: “l’abbiamo scelta: 12 ottobre”, aveva detto emozionato. A distanza di poco più di un mese dal grande evento, Mainardi si diverte sui social (e non solo) e si prepara al suo secondo celibato. Proprio così, perchè il primo lo aveva già celebrato lo scorso luglio in concomitanza con il suo 36esimo compleanno. “E dopo un we di fuoco per festeggiare il mio addio al celibato, oggi per non farci mancare niente festeggiamo anche il compleanno. E sono 36!”, aveva scritto sui social. Oggi invece, sorprende ancora con uno scatto in abito da… sposa! “Il mio secondo addio al celibato comincia così”, scherza su Instagram, mentre si lascia fotografare con i suoi amici in tono divertito. “Ma tu che problemi hai?”, lo commenta ironica la sua Anna, anche lei impegnata nelle medesime ore con il suo addio al nubilato, in compagnia delle amiche. Insomma, in queste ore i due futuri sposini sono distanti ma come sempre grazie ai social riescono a sbirciare ugualmente ciò che stanno combinando lontani l’uno dall’altra.

ANDREA MAINARDI, SECONDO ADDIO AL CELIBATO: ANNA TRIPOLI A BORDEAUX

Solo ieri Andrea Mainardi postava su Instagram una foto che lo ritraeva con Anna Tripoli e con alcune amiche, nonché ex coinquiline al Grande Fratello Vip. “Amiche, e quasi Moglie”, scriveva lo chef divertito, facendosi fotografare in compagnia di Silvia e Giulia Provvedi, di Giulia Salemi e Martina Hamdy. “Consegna inviti prima parte”, aveva aggiunto Mainardi, a poco più di un mese dalle nozze. Intanto Annina, come ama chiamarla lo chef dal cuore romantico, in queste ore se la sta spassando con alcune sue amiche che a quanto pare avranno organizzato nei minimi dettagli il weekend dedicato all’addio al nubilato. Dove lo passeranno? Di sicuro in qualche posto lontano, dal momento che nelle passate ore si sono date appuntamento in aeroporto. “Meta ancora ignota”, scriveva nelle sue Instagram Storie la futura signora Mainardi. Poche ore più tardi le riprese da Bordeaux, meta dell’addio al nubilato, che a quanto pare sarà decisamente più sobrio rispetto all’addio al celibato del pazzo chef innamorato.





