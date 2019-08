Anna Tripoli, canzone d’amore ad Andrea Mainardi/ Video: che disastro! “Stonata ma…”

Andrea Mainardi e Anna Tripoli sono sempre più innamorati e la dimostrazione arriva con un video pubblicato in queste ore su Instagram. Lei ha voluto dedicare al suo compagno una canzone d’amore ma qualcosa sembra andare storto. E’ il celebre chef, e concorrente del Grande Fratello Vip (si classificò secondo nella passata edizione del reality, alle spalle dell’amico Walter Nudo) a pubblicare la prova del disastroso risultato, nonostante tutte le buone intenzioni della giovane Tripoli. “Quando la tua fidanzata ti dedica una canzone… Tutto pronto per SanRemo Modalità vacanza On”, scrive Mainardi nella didascalia che accompagna il filmato postato su Instagram. Entrambi sono in macchina evidentemente verso le loro meritate vacanze d’agosto e mentre Andrea è alla guida, la sua dolce metà allieta il viaggio cantando il brano in sottofondo che arriva direttamente dall’autoradio. Sovrapponendosi sulle note di “Che cosa c’è” di Gino Paoli nella versione di Giusy Ferreri, Anna Tripoli dichiara ancora una volta i suoi sentimenti al compagno ma la reazione è esilarante! Nel tentativo di zittirla Mainardi prova con delle mentine ma il finale è comico e dolcissimo al tempo stesso.

ANNA TRIPOLI, CANZONE D’AMORE AD ANDREA MAINARDI: LE REAZIONI

Il tentativo di Anna Tripoli di colpire nel segno a suon di musica il compagno Andrea Mainardi si è rivelato un disastro, ma l’importante è stato il pensiero! Lo chef sorride tra una smorfia ed un’altra mentre la compagna gli dedica un brano d’amore tra i più importanti e belli del panorama musicale italiano. Eppure, non mancano le “stonature” accennate neppure poi tanto velatamente. Nonostante questo, è stata alla fine una prova adorabile, come emerge dai tanti commenti sotto al video. “Ahaha che stonata”, si legge, ma anche “Un po’ stonata la tua tripolina ma va bene anche così”. “Vabbè, quel che conta è il pensiero”, ironizza qualcuno, mentre c’è chi esagera paragonandola alla “nuova Pausini”. Tuttavia il loro amore appassiona i follower dello chef che continuano a gradire anche questa prova: “siete una coppia bella e umana uniti da un amore grande e forte …fortunatissimi davvero …in una società senza valori…”, scrive una loro fan.





