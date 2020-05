Andrea Manfredonia, marito Martina Stella/ “Intelligente e sensibile. Ha faticato…”

Pubblicità

Andrea Manfredonia è l’uomo che ha conquistato il cuore di Martina Stella che ha sposato il 3 settembre del 2016. Un amore importante quello tra l’attrice e il procuratore di calcio che dura ormai da diverso tempo e che la coppia vive lontano dalle luci dei riflettori. Innamoratissimi e molto uniti, la coppia ha vissuto insieme la quarantena trascorrendo le giornate assieme alla piccola Ginevra. Quello che oggi è un grande amore, è nato però non senza “difficoltà”. Andrea ha infatti dovuto “faticare” prima di conquistare la bella Martina, e a raccontarlo è stata proprio la nota attrice nel corso di una chiacchierata con Mara Venier a Domenica In. In quell’occasione ha infatti chiarito che quello con Andrea non è stato un colpo di fulmine: “assolutamente, c’ha messo tanto e s’è dato da fare.” ha chiarito la Stella.

Andrea Manfredonia, ecco come ha conquistato Martina Stella

Ma com’è stato allora il primo incontro tra Andrea Manfredonia e Martina Stella? L’attrice ha raccontato: “I miei amici organizzavano questi aperitivi, queste cene, in cui intervenivano sempre potenziali partner imbarazzanti.” ha raccontato. Per poi svelare che: “Un giorno però s’è presentato lui e ha capito subito – è stato molto intelligente e sensibile – che per aprire il mio cuore doveva faticare, entrare delicatamente anche dentro la mia famiglia e conoscere piano piano mia famiglia. E conquistarmi un po’. È stato molto bravo, è anche un gran f**o e quindi me lo sono preso…“, ha concluso.



