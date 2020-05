Martina Stella/ Lezioni di Tik Tok con la figlia Ginevra: “vi aspetto in diretta”

Pubblicità

Martina Stella è una delle ospiti della prima puntata di Vieni da me dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus. Caterina Balivo torna in onda con la trasmissione di Raiuno per fare compagnia ai telespettatori. Con lei ci saranno una serie di ospiti tra le quali proprio Martina Stella che, tuttavia, non sarà da sola. L’attrice, in collegamento dalla propria casa, farà una sorpresa al pubblico di Raiuno mostrandosi insieme alla figlia Ginevra che ha 7 anni. Insieme, infatti, Martina Stella e Ginevra daranno una lezione ai telespettatori per fare i video da pubblicare su Tik Tok, il social del momento che sta facendo impazzire sia gli adulti che gli adolescenti e bambini. “Oggi io e Ginny in diretta a Vieni da me parleremo delle nostre lezioni online su Tik tok”, fa sapere l’attrice che ha trascorso la quarantena con la sua famiglia condividendo foto e impressioni sui social.

Pubblicità

MARTINA STELLA A VIENI DA ME CON LA FIGLIA GINEVRA

Bellissima e in perfetta forma, Martina Stella è pronta a regalare i suoi sorrisi al pubblico di Raiuno insieme alla figlia Ginevra. Nelle ultime settimane, l’attrice, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto con cui ha conquistato i fans che hanno ammirato la sua indiscutibile bellezza. Nonostante il momento difficile, la Stella non ha perso l’ottimismo. “Pronti a vivere la fase 2 con la speranza che i miglioramenti continuino. Uniti ma distanti, rispettiamo le indicazioni per il nostro bene e il bene di chi amiam”, ha scritto l’attrice sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram. Tante sorprese, dunque, per i fans dell’attrice, a partire dalle 14 di oggi su Raiuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA