Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip 4?/ “Potrei andarmene, non sono…”

Andrea Montovoli abbandona la casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo Carlotta Mantovan che ha deciso spontaneamente di lasciare il reality non sopportando più la lontananza dal marito e dal resto della sua famiglia, anche Montovoli non esclude di poter abbandonare la casa più spiata d’Italia per tornare alla sua vita. Ad annunciarlo è proprio l’attore che, durante un momento confidenziale con l’amico Paolo Ciavarro, svela di aver parlato di una cosa del suo passato in confessionale di cui, però, non è pronto a parlare pubblicamente al punto da valutare l’ipotesi di un abbandono. “ Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado” , ha spiegato Andrea a Paolo durante una chiacchierata notturna. Le parole di Montovoli spiazzano Ciavarro che si è legato all’attore sin dai primi giorni di permanenza nella casa.

ANDREA MONTOVOLI ABBANDONA LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020? “NON SONO VENUTO QUI PER VINCERE”

Qual è il motivo per il quale Andrea Montovoli potrebbe decidere di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020 nonostante abbia il sostegno del pubblico e della maggior parte dei concorrenti del reality? A cercare di capirne qualcosa è stato lo stesso Paolo Ciavarro che, all’amico, ha chiesto: “ Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare? “. “ Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal. È legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai “, è stata la risposta di Ciavarro. Paolo, poi, ha espresso solidarietà all’amico in ogni caso e, felice di poter contare sull’amico, Montovoli ha concluso: “ Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare “.

