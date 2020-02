Andrea Montovoli/ Sale la tensione “se mi gira il caz*o, esco” (Grande Fratello Vip)

Andrea Montovoli ha deciso di aprire i rubinetti al Gf Vip 4, anche se in seguito alla scorsa diretta ha <strong>minacciato di uscire dalla Casa. L’attore infatti non ha gradito vedere come la produzione abbia parlato ampiamente di Pago e Serena Enardu, oscurando tutti gli altri concorrenti. “Se mi gira il caz*o io esco lunedì. Ve lo dico. Tu Fabio [Testi, ndr] cercavi la nomination? Ti capisco adesso”, ha sottolineato Andrea, “Stasera per me è un San Valentino di me**a. Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente”. Quando la minaccia è stata ridimensionata e Montovoli ha scelto di non uscire, Serena Enardu ha fatto sentire la propria voce e ha lanciato una frecciata delle sue: “Come mai non va via? Forse gli servono quattro soldi… tra il dire e il fare c’è di mezzo l’euro!”. Non è escluso però che l’ira manifestata da Andrea sia legata per lo più all’assenza di risposte dalla fidanzata misteriosa, soprattutto perchè ha scelto di esporsi molto e confidare i propri sentimenti a Paolo Ciavarro prima di scrivere la famosa lettera. Chissà se questa sera la donna del mistero non faccia la sua comparsa. Grazie ad alcuni discorsi sibillini con Ciavarro, possiamo concludere che Montovoli sia affamato d’amore per via della sua infanzia e adolescenza. Per questo è ancora più legato a questa donna, che cerca con bramosia e che spera di poter vedere presto. Anche se non si aspetta di certo una visita, quanto un segnale di qualsiasi tipo.

ANDREA MONTOVOLI SI APRE CON CIAVARRO: UN INFANZIA COMPLICATA

La delusione ha colpito duramente Andrea Montovoli: il Grande Fratello Vip 4 non gli ha regalato quella sorpresa che ha atteso per giorni interi. “Mi viene da prendere la Porta Rossa, magari non le frega niente e si è fatta un’altra storia. Che ne sai”, ha detto a Paolo Ciavarro parlando della sua fidanzata. Patrick Pugliese ha cercato di incoraggiarlo, soprattutto alla luce delle paranoie rivelate dall’artista. “Normale avere questi pensieri se hai un motivo che ti preme”, gli ha detto, “devi trovare il modo di convivere serenamente. Io ormai mi sento come a casa mia”. Il discorso poi è stato dirottato su Antonella Elia, che a quanto pare ne ha fatte di cotte e di crude con entrambi. “Guarda che lei ha tolto il saluto anche a me”, ha detto Andrea, “tante provocazioni le lascio perdere. Hai capito che sono tutte strategie… Io ormai so chi voglio portare con me e so già dirti chi nominerei”. Superata la notte, Montovoli ha deciso di aprirsi un po’ di più con i compagni riguardo al proprio passato. Come sempre il suo confidente preferito è Ciavarro, anche se ancora una volta è rimasto sul vago. “Una cosa molto brutta che non auguro a nessuno”, si limita a dire parlando di un episodio che gli è accaduto quando aveva 18 anni. “Adesso ho bisogno di liberarmi”, aggiunge, “soprattutto perchè questa cosa mi attanaglia”. Grazie a mezze frasi e incoraggiamenti a Paolo, intuiamo che Andrea non ha avuto una bella infanzia e che non si è sentito amato. “La cosa più brutta che può succedere”, ha aggiunto quando Ciavarro ha affermato di aver capito di che cosa stia parlando. Questo brutto momento sarebbe durato tra l’altro sei mesi, più gli anni a seguire per via delle conseguenze. “Quindi quando tocchi certe corde, capisci che la libertà non è solo più una parola, ma diventa un peso notevole e fondamentale nella propria vita”, ha continuato l’attore. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli

