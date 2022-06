Andrea Nicole si sente male su Instagram/ Ex tronista Uomini e Donne: “Quasi svengo…”

Andrea Nicole si sente male su Instagram: cosa è successo?

Piccola défaillance per l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole. Complice il caldo, o semplicemente l’essersi alzata troppo velocemente dal divano, l’amato volto del dating show di Maria De Filippi si è ritrovata nelle passate ore a destare un po’ di preoccupazione per se stessa ma anche per i suoi numerosi follower che sono soliti seguirla su Instagram. Cosa è successo? Andrea Nicole stava realizzando alcune sue Stories ma proprio mentre parlava con i suoi follower in casa, nell’alzarsi dal divano sarebbe stata costretta a fermarsi per pochi istanti senza far comprendere subito il motivo della sua immobilità.

Poco dopo però, il tempo di riprendersi velocemente, l’ex tronista ha voluto condividere questo momento di vita quotidiana svelando l’accaduto. In un primo momento non è riuscita a parlare in modo chiaro, forse a causa della paura, limitandosi a biascicare qualche parola ed a mettersi la mano sul petto. Poi avrebbe aggiunto: “Scusate ho avuto uno svarione, si dice così? Mi sono alzata troppo velocemente”.

Andrea Nicole, preoccupazione social: “Quasi svengo”

Fortunatamente per Andrea Nicole si sarà trattato solo, probabilmente, di un piccolo abbassamento di pressione, tanto da ironizzare successivamente sul piccolo malore-lampo che l’ha colta alla sprovvista mentre registrava come di consueto le sue Instagram Stories. Per questo ha scritto nel medesimo video: “Io scioccata e indignata allo stesso tempo da me stessa che quasi svengo per essermi alzata dal divano ‘velocemente’. Non ce la posso fare”, aggiungendo poi alcune emoji che ridono.

Nelle successive Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole sarebbe tornata ad essere quella di sempre, a dimostrazione di come si sia trattato semplicemente di un piccolo malore dovuto alla stanchezza o alle temperature in aumento anche in vista dell’arrivo dell’estate. Tanto è tuttavia bastato per far preoccupare i suoi follower, poi successivamente rincuorati dalla sua normale presenza social nelle ore successive all’accaduto.

