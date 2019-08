Andrea Offredi vittima di stalking/ L’ex di Uomini e Donne: “Seri provvedimenti!”

Periodo complicato per Andrea Offredi. I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente l’ex tronista, poi diventato uno dei postini di Maria De Filippi a C’è Posta per te. È proprio lui a confessare di essere stato vittima di stalking. L’ex tronista ha deciso di renderlo pubblico e mettere al corrente anche i suoi follower di questa delicata vicenda che lo ha portato infine a decidere di prendere dei provvedimenti legali. “Buongiorno – inizia così Offredi nella story postata su Instagragram –. È ormai da diverso tempo che qualche furbacchiona/e si diverte a stalkerarmi.” ammette. Così continua: “Fin quando si trattava solo di me, ahimè mi son sempre fatto scivolare tutto addosso, ma ora che si stanno coinvolgendo persone a me vicine o che conosco, la cosa non mi va più bene.”

Andrea Offredi: “Sto prendendo seri provvedimenti!”

Andrea Offredi è furioso proprio perché sono state tirate in ballo anche terze persone. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti scrive ancora: “Volevo avvisare i miei amici e le persone che si rapportano con me nella vita di tutti i giorni che mi dispiace se si debbano trovare coinvolte in queste ca…ate per colpa di qualche sfigata/o che non ha nulla da fare nella sua misera e triste vita. Inoltre – così ha concluso – volevo dire a questa persona/e che sto già prendendo seri provvedimenti. A buon intenditor poche parole”. Offredi ha dunque deciso di mettersi in azione e fermare le azioni di questo stalker prendendo quelle che pare siano delle vere e proprie azioni legali.





