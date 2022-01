ANDREA PARALIZZATO DOPO CADUTA IN BICI/ Dono speciale di Argentero a C’è posta per te

Riesce al meglio la sorpresa di Andrea alla moglie Stefania a C’è posta per te. Quando Luca Argentero scende le scale, la donna rimane felicemente stupita e colpita, poi, dalle parole dell’attore. “Non sono mai stato travolto da un amore così grande”, ammette Argentero emozionato per la storia appena ascoltata. “Mi hai fatto riflettere ancora sul mestiere di padre: anche io lo sono da poco e volevo perciò lasciarvi anche un regalo in questo senso”, dichiara Luca, regalando ad Andrea la sceneggiatura di un episodio di Doc – Nelle tue mani dal titolo “Padri”. L’ultima parola è proprio di Andrea che a sua moglie ribadisce il suo amore: “Voglio dirti che ti amo molto e che sei bellissima! Spero che questa sera io riesca, anche solo in parte, a ricambiare gli sforzi che fai per me.” ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Andrea: “Paralizzato dopo una caduta in bici”

La terza puntata di C’è posta per te 2022 ha inizio con la toccante storia di una sorpresa. In studio Maria De Filippi lancia il primo ospite di questa serata che è Luca Argentero. L’ex gieffino, oggi attore di grande successo, è la sorpresa che Andrea vuole fare a sua moglie Stefania. “Voglio dirle un grazie gigantesco, voglio fare una cosa speciale che non è facile fare quando si sta su una sedia a rotelle.”, racconta l’uomo a Maria De Filippi. Andrea è su una sedia a rotelle dopo una caduta dalla bicicletta che ha avuto la conseguenza di lasciarlo paralizzato. Un dramma che è però riuscito ad affrontare senza mai abbattersi grazie a sua moglie Stefania, rimasta sempre al suo fianco e col sorriso.

Andrea e Stefania, storia di un grande amore a C’è posta per te

Andrea, pieno d’amore per sua moglie Stefania, vuole ringraziarla nel modo più speciale possibile: con una toccante lettera a C’è posta per te e con un incontro unico con Luca Argentero, attore che entrambi stimano molto. Al solo vederlo dall’altra parte della busta, Stefania scoppia in lacrime, chiedendosi come abbia fatto ad organizzare tutto questo senza farsi scoprire da lei. “Lo ha fatto con la complicità di un amico”, ha rivelato Maria De Filippi, poi alla lettura di una bellissima lettera d’amore.

