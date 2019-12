Andrea Paris/ “Ho eseguito i miei trucchi a Andrea Bocelli, vede molto più di noi…”

Ha sfiorato la vittoria finale all’edizione 2019 di Italia’s Got Talent, incantando (mai verbo fu usato in maniera più appropriata) i giudici Claudio Bisio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Andrea Paris è l’illusionista che ha fatto riscoprire agli italiani una grande passione nei confronti dell’arte magica, talvolta bistrattata o incompresa, ma dal fascino sempiterno e immarcescibile. Ci sarà anche lui, quest’oggi, lunedì 16 dicembre, nel programma televisivo “Natale a casa Battista”, in onda in prima serata su Rai 2 sotto la supervisione del padrone di casa, il comico romano Maurizio Battista, che apprezza fortemente il talento di questo ragazzo. Un artista dalla risposta pronta e mai banale: provate a chiedergli, ad esempio, quale sia l’elemento del suo lavoro che lo appaga di più, che lo rende soddisfatto. La sua risposta coinciderà con “lo stupore”. Paris sostiene infatti che la magia non sia destinata principalmente ai bambini, ma agli adulti che possono per qualche attimo ritornare all’innocenza dell’infanzia, generando sui loro volti un sorriso di meraviglia.

ANDREA PARIS: “COSÌ MI SONO AVVICINATO ALLA PRESTIGIAZIONE”

La genesi in Andrea Paris della passione per la prestigiazione è stata svelata dallo stesso artista in un’intervista concessa a Luca Ramacciotti per il portale telematico “Prestigiazione.it”. “Avevo sei anni – ha raccontato – e mio nonno mi faceva vedere dei giochi, per cui ho iniziato così. Mi sono un po’ arrabattato tra fiere, Topolino o qualsiasi cosa che mi permettesse di conoscere dei giochi. In realtà la vera e propria decisione è stata a dodici anni, quando vidi lo spettacolo del mago Sales all’oratorio della mia parrocchia. Lì c’è stato il cambio. Ho deciso di imparare, studiare veramente, partendo dall’opuscolo che mi diede il mago Sales, dove c’erano effetti basilari come lo stecchino o la moneta. Da lì ha preso il via una serie infinita di libri”. C’è dunque una convinta e ammirevole determinazione alla base della carriera di Paris, che ha anche coinvolto nelle sue esibizioni Andrea Bocelli: “Uno potrebbe pensare che Bocelli, essendo non vedente, potrebbe sembrare limitato – ha commentato a tal proposito –. Invece vede molto più di noi. Guarda con quattro sensi, noi con uno”.

CHI È ANDREA PARIS

“Mago, illusionista, mentalista, comico”. Si definisce così Andrea Paris sul portale “FlixArte”, ove ha pubblicato anche una sua breve autobiografia. All’età di dodici anni ha intrapreso il percorso di studi teatrali e magici, che tutt’oggi sta portando avanti sotto la supervisione di professionisti di caratura internazionale. Dal 1998 coordina le esperienze teatrali di numerose scuole superiori umbre, dove, oltre al percorso di laboratorio teatrale, ogni anno porta in scena uno spettacolo di fine corso. Si esibisce in tutto l’orbe terracqueo, lavorando periodicamente in altre città (e in altri continenti), quali, ad esempio, Dubai, Amburgo e Toronto. Sono molteplici i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti come miglior attore e miglior caratterista nei tre lustri che vanno dal 2000 al 2015. Responsabile del “Club Magico Umbro” dal 2007, nel 2013 è stato il protagonista del production-trailer internazionale del lungometraggio su San Francesco d’Assisi e ha preso parte al programma “Rai Gulp Magic” insieme a Raul Cremona. Il picco di notorietà, come anticipato, è giunto con il suo secondo posto all’edizione 2019 di Italia’s Got Talent.





© RIPRODUZIONE RISERVATA