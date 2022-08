Andrea Petagna: flirt con una conduttrice?/ Lei è fidanzata, lui scopre tutto e…

Andrea Petagna: il gossip del settimanale Chi

Andrea Petagna è il protagonista di un gossip riportato tra le “Chicche di gossip” dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 agosto. Secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, il calciatore, durante il ritiro del Napoli, si sarebbe infatuato di una conduttrice televisiva al seguito della squadra per raccontare ai tifosi tutte le novità del ritiro. Un’infatuazione che, stando al gossip riportato da Chi, non si sarebbe conclusa con l’inizio di una storia d’amore.

Davide Bonolis, altro che Grande Fratello Vip/ Futuro da calciatore professionista...

Secondo quanto riferisce il magazine diretto da Signorini, infatti, pare che la conduttrice televisiva di cui si sia infatuato Petagna sia già fidanzata. Ad occupare il cuore della ragazza sarebbe un uomo conosciuto dallo stesso Petagna che avrebbe poi cancellato gli indizi della presunta infatuazione.

Andrea Petagna smentisce il gossip?

“Durante il ritiro del Napoli, Andrea Petagna si è infatuato di un’inviata di una trasmissione sportiva che seguiva la squadra. Ma il corteggiamento non è andato a buon fine soprattutto perchè Petagna ha scoperto che la ragazza aveva un flirt in corso con un alto dirigente della società. Il calciatore ha cancellato le prove e bloccato sui social la ragazza. Lei, però, ha raccontato tutto al fidanzati. Adesso Petagna è sul mercato: destinazione Monza”, scrive il settimanale Chi.

Perché Edoardo Tavassi non è fidanzato?/ "In passato mi bastava che una donna…"

Il gossip sarà presto smentito da Petagna? Il calciatore, per ora, è concentrato sul proprio futuro che potrebbe essere proprio tra le fila del Monza.

LEGGI ANCHE:

Terra amara/ Anticipazioni 3 agosto: Demir inarrestabile provoca un incendio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA