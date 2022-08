CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Sondato Giovanni Simeone ma in arrivo c’è Andrea Petagna

Calciomercato Monza news, Petagna in arrivo avendo sondato Simeone

Il Monza è senza dubbio una delle società che si è mossa di più nel primo mese di calciomercato estivo e presto dovrà pensare anche a cedere qualche calciatore che non rientra nei piani di allenatore e società per la stagione alle porte. Nel frattempo però i dirigenti del club biancorosso continuano a cercare nuovi innesti per potenziare l’organico soprattutto in difesa ed in attacco dove presto dovrebbe arrivare un nuovo centravanti.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, la settimana in corso sarebbe quella decisiva per l’approdo di Andrea Petagna al Monza. La punta del Napoli è in stand by ormai da tempo ed in questi giorni l’operazione dovrebbe chiudersi definitivamente, tanto che gli azzurri stanno provando ad aggiudicarsi Giovanni Simeone dall’Hellas Verona per sostituirlo. Stando a quanto rivelato da Tuttosport, anche i brianzoli hanno provato a sondare i gialloblu per l’argentino Simeone ma la valutazione da 18 milioni di euro ha spinto Galliani e soci a virare su altri profili.

Calciomercato Monza news, le dichiarazioni di Gianluca Caprari

In attesa di accogliere il nuovo centravanti, il Monza continua la preparazione durante il calciomercato estivo e si gode il nuovo attaccante Gianluca Caprari, prelevato dall’Hellas Verona. La punta, al termine dell’amichevole vinta per 5 a 0 sul Novara, ha dichiarato a Sportitalia: “Era importante avere minutaggio, i ritmi di squadra sono avviati bene ed è fondamentale farsi trovare pronti al primo impegno ufficiale. Il mercato sta dimostrando che non sembriamo una neopromossa. Ma dobbiamo lottare perché il campionato di A è duro ma i presupposti per fare bene ci sono tutti. Sono legato ai miei ex compagni del Verona a cui auguro il meglio ma io ora voglio pensare solo al biancorosso. Dove possiamo arrivare? Lo deciderà il campo, sicuramente ci sono buone basi per far bene.”

