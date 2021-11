Andrea Piazzolla, assistente Gina Lollobrigida/ “Ci arrendiamo solo se ci ammazzano”

Per Gina Lollobrigida è un “angelo custode”, per gli inquirenti invece ha svuotato i conti e le società dell’attrice. Per questo Andrea Piazzolla, 34enne manager romano e factotum della diva, è finito nelle maglie della giustizia. Il fidatissimo assistente della diva è stato rimandato a giudizio in due processi. Nel primo è accusato di circonvenzione di incapace, nel secondo invece, per l’accusa, avrebbe tentato di vendere all’asta opere d’arte, cimeli e arredi dell’attrice. Non avrebbe però agito da solo, ma con la complicità di un ristoratore romano che avrebbe fatto da intermediario con una casa d’aste e che è finito pure lui a processo.

Per il pm Laura Condemi, i due avrebbero approfittato della “vulnerabilità” di Gina Lollobrigida, che incassa tra pensione e diritti d’autore circa 100mila euro l’anno. Per la procura, dunque, l’artista sarebbe stata spogliata di opere d’arte, cimeli e arredi e sarebbe stata organizzata un’asta con prezzo base di 300mila euro. Ma l’affare non si è concluso grazie all’intervento della Guardia di Finanza che indagava sui “movimenti” di Andrea Piazzolla.

ANDREA PIAZZOLLA “PRONTO A MORIRE PER GINA LOLLOBRIGIDA”

Contro di lui si sono scatenati i familiari della diva. «È l’ennesima azione predatoria di Piazzolla che sarà valutata da un tribunale», ha dichiarato l’avvocato Alessandro Gentiloni, che rappresenta i familiari di Gina Lollobrigida. Ma Andrea Piazzolla è pronto a combattere per dimostrare la sua innocenza. «Io non faccio niente all’insaputa di Gina… Lei è per me un monumento, una missione. Io sono pronto a morire per lei», aveva dichiarato nelle scorse settimane in un’intervista al settimanale Oggi. Non sono mancate accuse al figlio di Gina Lollobrigida e al nipote, con cui la diva non riesce a riconciliarsi.

«Il figlio dice di volerla proteggere, io penso voglia assicurarsi il patrimonio, andando contro la volontà della madre. Io sto cercando di aiutarla e la sto pagando cara». L’assistente dell’attrice può contare però sul sostegno della stessa, che infatti nell’intervista a Oggi l’ha difeso: «Ma non è vero, doveva essere un’asta finta per pubblicizzare degli oggetti per una mostra». Dopo che la Cassazione ha confermato l’amministratore di sostegno per Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla è andato all’attacco: «Ci arrendiamo solo se ci ammazzano, altrimenti non ci arrenderemo mai».



