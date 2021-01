Andrea Piazzolla assistente Gina Lollobrigida/ “Sono io a vederla piangere, per lei…”

Tra le presenze importanti nella vita di Gina Lollobrigida non si può non citare quella di Andrea Piazzolla, assistente della grande attrice e rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace. Di recente l’uomo – diventato papà della piccola Gina Junior proprio in onore alla Bersagliera – aveva rilasciato delle dichiarazioni clamorose nell’ambito di una intervista a Live Non è la d’Urso. Il manager aveva scelto di confrontarsi con le famose “sfere” del programma di Barbara d’Urso con l’intento primario di chiarire la sua posizione rispetto alle accuse che gli sono state rivolte dall’ex marito della Lollo nazionale, Javier Rigau e dal figlio della diva, Milko.

Andrea Piazzolla ha quindi ammesso in quella circostanza di essere disposto a tutto per Gina Lollobrigida: “A volte vedi un accanimento talmente forte e chi vede piangere Gina a casa sono io, che devo cercare ogni giorno un modo per tirarla su”, aveva ammesso. Quindi si era lasciato andare ad una confessione molto forte: “Io stavo per impiccarmi, perché avevo il desiderio che le autorità potessero indagare e andare a fondo dato che tante cose ancora non si sanno”.

ANDREA PIAZZOLLA, ASSISTENTE GINA LOLLOBRIGIDA: ALLA FIGLIA IL NOME DELLA DIVA

In più occasioni l’assistente di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, ha preso le difese pubbliche della diva. “Non è giusto che si cerchi di danneggiare una donna che ha sempre rappresentato l’Italia nel mondo e che non ha mai fatto del male a nessuno”, aveva tuonato, commosso, in quell’ultimo intervento in diretta tv su Canale 5. La nascita della piccola Gina ha rappresentato in tutta questa storia un pizzico di speranza e gioia per la stessa attrice e per lo stesso Andrea, bersagliato da diverse accuse. L’uomo prima di allora non aveva mai dichiarato nulla sulla sua vita privata ma la scorsa estate, attraverso il settimanale Chi, abbiamo appreso della nascita della sua bambina, avuta dalla compagna Adriana Prestipino Giarritta, la stessa che ha evitato che Piazzolla compisse l’estremo gesto del suicidio. La diva del cinema italiano, insieme alla coppia aveva posato per il settimanale Chi al fine di presentare ufficialmente la piccola Gina Junior che lei stessa aveva definito “il futuro”. “È stata una bella sorpresa, che mi ha riempito di gioia. Arriva dopo tanti colpi duri che ho ricevuto, per fortuna ci sono ancora cose belle che mi riserva la vita. La stessa vita che da una parte ti leva, ma dall’altra ti dà. Ed è arrivata proprio poco prima del mio compleanno”, aveva commentato la Lollobrigida.



