Andrea Preti e Venus Williams, è nata una nuova coppia?

Andrea Preti torna protagonista del gossip. L’affascinante modello e attore è stato paparazzato dal settimanale Chi in dolce compagnia intento a godersi un giro in barca. Al suo fianco c’è una delle tenniste più importanti del mondo: Venus Williams, sorella della più nota Serena.

“Andrea Preti continua ad amare, a modo suo, il tennis” – si legge sul settimanale, che mostra infatti le foto con Venus William prima a bordo di un motoscafo, poi al ristorante lo Scoglio a Nerano. Prima di arrivare a Nerano, Venus è stata a Ischia, dove si è concessa una giornata alle terme e una cena a Lisola, fa sapere il settimanale. Andrea e Venus “Si ritagliano del tempo per stare in compagnia l’uno dell’altra e riservarsi qualche carezza“, scrive la fonte, mostrando le immagini della loro complicità.

Andrea Preti, storia finita con la tennista Susanna Giovanardi?

La passione per le tenniste, come fa notare CHI, non è cosa nuova per Andrea Preti, che prima ha avuto una storia con Susanna Giovanardi, tennista pure lei. Una passione, la loro, che a quanto patre si è spenta definitivamente dallo scorso marzo. In merito ad Andrea e Susanna, la fonte sottolinea infatti che anche le foto social dei due insieme sono sparite: “E, mentre lui è in vacanza a Capri, in una villa privata, lei in questi giorni è in montagna”, si legge. Prima di Susanna Giovanardi, Andrea Preti ha avuto una storia anche con un’altra celebre tennista, Flavia Pennetta, che oggi ha messo su famiglia con Fabio Fognini. Non resta che scoprire se quella con Venus è solo un’amicizia o un flirt che potrà diventare qualcosa di più importante.

