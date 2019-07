Andrea Preti/ “Io gay? Se lo fossi non avrei problemi a dirlo”

Andrea Preti da domani torna sul grande schermo. Esce nelle sale italiane la pellicola dal titolo “Di tutti i colori”, una commedia brillante che lo vede nuovamente protagonista. Per la regia di Max Nardari, l’attore interpreta il ruolo di Giorgio, un ragazzo che per ottenere a tutti i costi un lavoro in una casa di moda si finge gay. Naturalmente, dopo essersi innamorato di una ragazza russa, le cose di modificheranno, e non in meglio. Nel cast grandi nomi: Giancarlo Giannini, Tosca D’Aquino, Alessandro Borghi, Paolo Conticini e Nino Frassica. “Perché andare a vedere Di tutti i colori? È una commedia leggera e brillante, non didascalica. Il protagonista ha quasi uno sdoppiamento del carattere. Si finge una cosa che non è per ottenere lavoro, ma così facendo perde prima gli amici e poi il lavoro stesso. A quel punto deve riconquistare l’uno e l’altro”, racconta intervistato da AffariItaliani.

Andrea Preti torna al cinema: “Con Claudia Gerini? Ottimi rapporti!”

Anche di Andrea Preti, in tempi non sospetti, era stato detto fosse omosessuale. “Quando lavoravo come modello in Russia tutti pensavano che lo fossi. Avendo lavorato a lungo per Dolce & Gabbana, per molti è stato facile ipotizzarlo. Ma se davvero fossi gay pensi che avrei problemi a dirlo? Io sono una persona libera, non mi faccio problemi per quello che gli altri possono pensare di me. Mi piacciono le donne, ma ho sempre difeso chi si è ritrovato vittima dei pregiudizi. Se posso dare una mano, nel mio piccolo, lo faccio volentieri. E spero che anche grazie a questo film qualcuno trovi il coraggio di uscite dall’ombra… Anche se si tratta di una commedia anzi, a maggior ragione!”. Successivamente l’attore ha svelato di non avere mai accettato compromessi sul lavoro così come in amore: “Non è un caso che sia single ormai da un anno e mezzo”. La sua ultima storia importante l’ha visto legato a Claudia Gerini: “Oggi i nostri rapporti sono buoni. Tra noi c’è stato un sentimento forte”.

