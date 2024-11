Andrea Preti è ancora in gara a La Talpa 2024 – Who is the Mole, il reality show condotto per la prima volta da Diletta Leotta in prime serata su Canale 5. Il modello e attore è tra i finalisti dell’edizione 2024 del programma che vede un gruppo di concorrenti famosi chiamati a collaborare tra loro per affrontare prove fisiche e mentali. Una volta completata ogni singola prova al gruppo viene assegnato un premio in denaro che spetterà al vincitore come montepremi finale. Naturalmente l’obiettivo finale è quello di scoprire chi è la talpa, ossia il concorrente agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Possibile che sia proprio Andrea Preti la talpa di questa edizione?

Sin dalla prima puntata diversi concorrenti sospettano proprio dell’attore e regista per via di alcuni comportamenti poco chiari avuti all’interno della villa, ma anche durante le dinamiche del gioco che l’hanno portato ad aver scontri molto accessi con alcuni di loro. Anche durante l’ultima puntata Andrea Preti ha fatto discutere per una scelta.

Andrea Preti è tra i concorrenti più sospettati de La Talpa 2024

Andrea Preti, durante l’asta per guadagnare l’immunità a La Talpa 2024, ha fatto qualcosa nuovamente di inaspettato. Nonostante gli amici e compagni d’avventura si erano accordati di non offrire nulla del montepremi messo da parte, Andrea ha pensato bene di fare di testa sua facendo l’offerta più alta. Fortunatamente tutti gli altri compagni d’avventura hanno offerto 0 euro, ma il suo comportamento è stato giudicato male da Marina La Rosa che ha visto la sua scelta come “una grande figura di…”. A difenderlo solo Gilles Rocca: “la mossa d’Andrea magari non l’hanno capita”, ma poco dopo è scoppiata una lite tra Andrea e Marina.

“Mi ha detto una cosa brutta e gli ho risposto male. Non mi è mai piaciuto dal primo giorno” – ha detto Marina La Rosa che parlando di Andrea Preti ha precisato: “è un bravo giocatore, ma è un uomo di quelli un pò inconsistenti”. E’ davvero Andrea Preti la talpa?