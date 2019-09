Andrea Preti “Niente ses*o senza amore”/ “Ho passato l’estate a curare mia nonna”

Andrea Preti è ospite a Mattino5 in una puntata un po’ particolare in cui la parte dedicata al gossip condotta da Federica Panicucci si incentra sui matrimoni bianchi. A quanto pare la percentuale delle coppie sposate ma che dicono no al sesso, per svariati motivi, sta crescendo e anche gli ospiti in studio, tra cui Andrea Preti, prendono la parola per dire la loro sulla questione. La conduttrice passa la parola all’ex di Claudia Gerini che esordisce dicendo che non ha più intenzione di concedersi senza amore e che non farà sesso fino a quando non arriverà la ragazza giusta: “Ho una certa età ormai…”. La sua dichiarazione viene accolta dalle risate della conduttrice e dei suoi ospiti visto che Andrea Preti ha solo 31 anni ma il tema è scottante e anche Ilona Staller, l’amata Cicciolina, gli da ragione e conferma di voler seguire la sua strada.

ANDREA PRETI ANNUNCIA LA SUA ASTINENZA SESSUALE A MATTINO5

Le dichiarazioni di Andrea però non si fermano qui e quando Federica Panicucci torna a dargli la parola lui continua dicendo: “Da maggio non ho rapporti con una ragazza, ed è una scelta costruttiva che mi permette di conoscere un me diverso. Voglio costruire una famiglia e questa è l’occasione giusta”. La conduttrice trova quasi strano che un ragazzo come lui, che sicuramente non deve cercare una donna disperatamente, non abbia passato l’estate in balia di flirt e altro e Andrea Preti ha subito risposto: “Se vuoi ti dico come ho passato l’estate.. mi sono occupato di mia nonna che ha 85 anni e ha bisogno di aiuto. Oggi mancano i veri valori e io ho deciso di andare avanti così“. Patrizia Rossetti ha subito rilanciato: “Allora sei un ragazzo da sposare”.

Ecco il video del momento:





