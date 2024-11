Chi è la fidanzata di Andre Preti? È questa la domanda sorta dopo le dichiarazioni fatte dall’attore e modello nel corso della sua permanenza a La Talpa, format televisivo che torna in auge dopo quasi vent’anni e che vede la conduzione in prima serata di Diletta Leotta. Proprio nell’ultima puntata, Preti ha ammesso di avere una persona speciale che lo attende a casa e che sarebbe, dunque, la sua fidanzata. Ma di chi si tratta?

Non è la prima volta in un talent per Andrea, che si sta facendo conoscere fin dalle prime puntate, andiamo a vedere se Andrea è in questo momento fidanzato e con chi. Nel corso degli anni la vita dell’attore nato a Copenaghen nel 1988 ha preso diversi risvolti per quel che riguarda il gossip nostrano. Ha avuto flirt con donne famose come Eleonora Berlusconi, Rossella Fiammingo e Fiammetta Cicogna. Una delle sue relazioni più importanti è stata quella con Claudia Gerini, attrice con il quale è stato diverso tempo.

Andrea ha un particolare legame con il mondo del tennis, punto fondamentale della sua vita. Nel 2014 iniziò la sua relazione con Flavia Pennetta, i due si conobbero mentre lei stava reagendo da un grave infortunio al polso; Andrea la seguiva per i tornei e si parlava anche di metter su famiglia quando Flavia lo lasciò e poco dopo si fidanzò con quello che poi è diventato suo marito, ovvero il tennista Fabio Fognini.

Tanti flirt e retroscena su Andrea Preti

Ma Flavia non è stata l’unica tennista nella vita di Andrea Preti che è fidanzato da qualche tempo con Susanna Giovanardi, bella tennista e modella/influencer nel mondo social. A livello sportivo la Giovanardi non ha raggiunto grandi risultati ma brilla sui social dove spesso posta foto in pose ammiccanti e dove ha raggiunto ormai un grande numero di follower.

I due sembravano molto affiatati, hanno postato foto insieme e talvolta Andrea ha postato dolci dediche alla compagna, a cui sembra molto legato. Da un po’ di tempo però la coppia non posta insieme e in molti follower hanno parlato di una possibile rottura tra i due. Magari nelle prossime puntate potremo scoprire di più.

Inoltre nell’ultima estate Andrea è stato visto in barca in atteggiamenti abbastanza intimi con la leggendaria tennista americana Venus Williams. Non sappiamo se si tratti di un flirt passeggero o qualcosa in più, la donna è ufficialmente single e sembrava molto colpita dal fisico di Andrea. Chissà se si tratta di qualcosa di passeggero o qualcosa di più.