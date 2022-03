Andrea Pucci attacca Barbara D’Urso ed esulta per flop ascolti de La pupa e il secchione/ “Sto godendo”

Andrea Pucci vs. Barbara D’Urso, il messaggio al veleno su La pupa e il secchione 2022

Andrea Pucci e Barbara D’Urso tornano al centro dell’attenzione mediatica per gli attacchi social che il primo lancia nell’ultimo periodo alla conduttrice – che quest’anno lo sostituisce al timone de La pupa e il secchione su Italia 1, dopo la sua conduzione dello stesso format datata 2021. Andrea non accetta il passaggio di testimone e prima della nuova diretta del rinnovato format Mediaset sulle pupe e secchioni Pucci ha esortato il pubblico a seguirlo a Stasera tutto è possibile, competitor su Rai 2 del format condotto da Barbara D’Urso nella prima serata del martedì, con un messaggio al vetriolo: “Mi hanno tolto La Pupa e il Secchione e così io stasera sono a Stasera tutto è possibile con il mio amico Stefano De Martino. Una trasmissione leggera dove si ride, si sta bene, spensierata… eh, mi avete tolto La Pupa e il Secchione ed io devo lavorare, devo lavorare!”. Insomma, un messaggio di sfida lanciata alla programmazione Mediaset timonata da Barbara D’Urso e di contestazione contro l’azienda di Piersilvio Berlusconi per la sua estromissione da La pupa e il secchione. E non finisce qui. Perché, all’indomani della gara di ascolti tv, ossia questo mercoledì 30 marzo 2022, Pucci ha esultato dicendosi vincitore della gara di ascolti tv che l’ha visto schierato contro Barbara D’Urso. Questo, senza nascondere di “godere come un riccio appena nato”, come si direbbe nel gergo social, per la vittoria schiacciante che a suo avviso lui si è aggiudicato insieme a De Martino e ai danni di Barbara D’Urso.

La Pupa e il Secchione Show 2022, 3a puntata/ Eliminati, diretta: fuori Vera Miales!

La pupa e il secchione corre ai ripari: le anticipazioni tv

Nel messaggio al vetriolo dove Andrea Pucci grida alla vittoria schiacciante ai danni di Barbara D’Urso -conseguita con l’ex Amici Stefano De Martino- quindi l’ex timoniere de La pupa e il secchione rincara la dose contro la conduttrice campana, sulla scia dei dati di ascolti tv segnalati da Tv blog, ovvero l’8,2% di share per il format di Italia 1 e l’oltre l’11% di share per Stasera tutto è possibile su Rai2: ” Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo, e sto godendo come un pazzo, la trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi!”. Tuttavia, la D’Urso non demorde, tanto che via social rivendica dal suo canto il trionfo ottenuto con la conduzione de La pupa e il secchione 2022 alla gara di ascolti tv della prima serata del martedì: “Buongiorno!! Ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di 2 milioni di spettatori e del 17% di share con la terza puntata de #lapupaeilsecchioneshow ! Grazie per averci seguito! E ancora non sapete chi arriverà in studio alla quarta… Preparatevi!”.

Priscilla Prado, la compagna di Andrea Pucci/ "Ci siamo persi ma..."

E una domanda sorge ora spontanea: chi arriverà alla quarta puntata de La pupa e il secchione 2022, in qualità di special-guest in studio? Secondo le ultime anticipazioni tv di blogtivvu, in studio al format dedicato a pupe e secchioni potrebbero arrivare gli ex protagonisti del Grande fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran, l’ex naufraga de L’isola dei famosi Francesca Cipriani, e ancora l’ex naufraga Paola Caruso, l’ex Gf 16 Luigi Favoloso per la pupa e fidanzata Elena Morali, l’ex Gf vip 6 Maria Monsè, il giornalista Paolo Brosio (per un confronto con la sua ex e pupa in carica Maria Laura De Vitis), l’amica intima di Alex Belli, Stella Starlight, la showgirl Valeria Marini, l’ex del pupo in carica Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, l’ex Gf vip Alessia Macari, l’acerrima nemica del giudice in carica a La pupa e il secchione, Antonella Mosetti. E ancora: Camilla Lucchi, Cristiano Malgioglio e Fabiana Britto.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, Barbara D'Urso come modello?/ "La sua carriera è inarrivabile ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA