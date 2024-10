Barbara D’Urso è nonna bis, dopo Matilde è nata la nuova nipotina: il tenero annuncio

Quando sabato scorso è stata ospite a Ballando con le stelle 2024 come Ballerina per una notte Barbara D’Urso aveva annunciato emozionata che proprio in quegli istanti sua nuora era in ospedale e che sperava che non avrebbe partorito quella sera stessa. Ed adesso la nipotina è nata e ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice con un tenero post su IS. A renderla nonna per la seconda volta sono stati il figlio Giammauro Berardi e la nuora Giulia, e così dopo la piccola Matilde, nata nel 2022, Barbara D’Urso è di nuovo nonna.

Barbara D’Urso ha annunciato la nascita della seconda nipotina con poche semplici parole: “E da oggi il mio cuore è diviso in quattro” aggiungendo uno scatto con la nuora Giulia. Non sono note altre informazioni, ne tantomeno il nome della piccola. Del resto la conduttrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e continua a proteggerla estremamente dal gossip e dei pettegolezzi . In queste ore, però, ha pubblicato altri due scatti delle nipotine, Matilde, di 2 anni, ripresa di spalle e la manina dell’ultima nata seguito da un cuore rosso.

Barbara D’Urso è di nuovo nonna, la dedica alla nuora Giulia: “Grazie”

Nell’annunciare la nascita della nuova nipotina, Barbara D’Urso ha voluto ringraziare principalmente la nuora Giulia. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è molto legata alla nuora, durante l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin nel gennaio del 2023 aveva confessato: “È un ragazza stupenda, che amo perdutamente, fantastica, una gran lavoratrice, sempre sorridente, ringrazio il cielo tutti i giorni che si siano incontrati.” Quest’estate Barbara D’Urso con il figlio Giammauro Berardi, la nuora Giulia e la nipotina Matilde hanno trascorso le vacanze insieme e spesso la conduttrice immortalava alcuni momenti sui social: “La mia Sicilia con loro tre. L’amore puro” Ed adesso è arrivata la seconda nipotina ad allargare la famiglia.