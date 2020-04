Andrea Pucci/ “In… tolleranza zero dovevano farlo lunedì, ma siccome c’è Celentano…”

Andrea Pucci non ha intenzione di fermarsi: quando l’Italia si è fermata a causa del Coronavirus, il comico ha subito annunciato di voler spostare alcune delle date del suo nuovo spettacolo ai prossimi mesi di maggio e giugno. I fan però potranno rivederlo in tv già oggi, domenica 12 aprile 2020: il suo “In… tolleranza zero” verrà trasmesso nella prima serata di Italia 1. “Ormai son cotto come una colomba”, ha scritto invece sui social in occasione della mezzanotte, augurando agli ammiratori una serena Pasqua. “Vi racconto questa”, dice nel video, “daranno il mio spettacolo In… tolleranza zero. Dovevano farlo lunedì, ma siccome c’è Celentano… Però domani sera… non ho niente contro, l’audience sarà perfetto”. Secondo il comico infatti, visti i palinsesti di tutti gli altri canali principali, gli italiani sceglieranno di ridere insieme a lui. “Nel frattempo, a furia di stare a casa”, conclude mostrando due uova di cioccolato nascoste nei pantaloni, “guardate come sono diventate”. Clicca qui per guardare il video di Andrea Pucci. Alcune ore prima invece il comico aveva rivelato ai fan la sua particolare ricetta per fare la focaccia genovese. Dopo aver spiegato tutti i passaggi, comprensivi di ‘olio delle olive’, Pucci ha raccomandato di non dimenticare lo step finale: mettere tutto in forno. Nel suo, nello specifico, c’era già una confezione pronta, croccante.

Andrea Pucci, uno dei comici più amati dagli italiani

Si ride sempre con Andrea Pucci, uno dei comici italiani più seguiti negli ultimi anni. Soprattutto perchè anche in questo periodo difficile per tutti, l’artista non dimentica di condividere alcune sue perle sui social. In qualche caso si tratta magari di un estratto del suo Big Show, il primo one man show che gli ha permesso di sbarcare sul piccolo schermo. Nei giorni scorsi, Pucci infatti ha rievocato uno dei momenti più divertenti, ovvero quando ha ospitato Stefano De Martino nella sua trasmissione. Il tutto per trovargli l’anima gemella: una ragazza oltre i 30 anni, del Sud e molto femminile. Dopo due tentativi non proprio affini, Katia Follesa in arte Antonella, ha fatto il suo ingresso in studio per conquistare il cuore dell’ex ballerino. Dopo tante discussioni, alla fine Stefano ha dato un bel e lungo bacio alla Follesa. Clicca qui per guardare il video di Andrea Pucci. Alcuni giorni prima, il comico invece aveva preferito trasformare se stesso e mostrare la sua versione della Regina Elisabetta II. “Buongorno, God save the Queen Puccibeth”, ha scritto, mostrando una foto in cui ha messo il suo visto al posto di quello della Regina.

Video, “Cotto come una colomba”

