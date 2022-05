Andrea Rigonat, marito Elisa/ Il colpo di fulmine quando lui era fidanzato…

Andrea Rigonat, marito di Elisa: due figli ed un legame indissolubile

Andrea Rigonat è il marito di Elisa, nonché il talentuoso lead guitar della band che ha supportato la cantante in occasione dei suoi tour in giro per l’Italia. La dolce metà di Elisa è coinvolto a trecentosessanta gradi nel mondo della musica, una passione che esprime anche nel suo lavoro di produttore musicale. Oltre ad aver collaborato all’album Disco Heart della moglie, Andrea Rigonat ha contribuito alle carriere di artisti importanti, come Marco Mengoni e Tiziano Ferro.

Tornando alla sua storia d’amore con Elisa, i due stanno insieme da oltre dieci anni. Si sono sposati nel 2015 a Grado, in Friuli Venezia Giulia, con una cerimonia romantica. Della loro storia d’amore sono nati i figli Emma Cecile e Sebastian: la primogenita è nata nel 2009, mentre il secondo nel 2013.

Come dicevamo la storia d’amore tra Andrea Rigonat ed Elisa parte da lontano. Era il 1996 quando Andrea entra in contatto con Elisa, con il suo ingresso nella band che accompagnava la cantante durante il tour. All’epoca, tuttavia, il chitarrista era fidanzato con una delle coriste. Ciononostante per Elisa fu amore a prima vista e dopo un anno decise di dichiarargli tutti i suoi sentimenti. Da quel momento non si sono più lasciati. E oggi la loro storia d’amore procede più che mai a gonfie vele.

