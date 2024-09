Elisa Toffoli sul marito Andrea Rigonat: “Il mio amore per lui non finirà mai”

L’amore tra Elisa Toffoli e il marito Andrea Rigonat non conosce crisi. La cantante e il chitarrista si sono conosciuti nel 1995 e sposati nel 2015. Dal loro amore sono nati due figli Emma Cecile e Sebastian, rispettivamente di 15 e 13 anni. Particolarmente curioso, però, è stato il primo incontro tra i due. A raccontarlo è stata proprio Elisa Toffoli alle pagine di Vanity Fair: “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati”, poi è entrata nei dettagli rivelando: “Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”.

Elisa e il marito Andrea Rigonat dal primo incontro non si sono mai più lasciati visto che condividono oltre alla sfera privata anche quella lavorativa. Infatti, lavorano fianco a fianco e dietro il successo di tanti brani della cantautrice c’è anche lo zampino del marito che ricopre il ruolo di lead guitar nella sua band. La cantante ed ex coach di Amici parlando del marito Andrea Rigonat ha dichiarato: “L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento”. E sulla possibilità che l’amore tra di loro possa finire ha ammesso: “Il mio amore per lui no… ma il suo amore per me forse si. L’amore è davvero una cosa misteriosa”.

Chi è il marito di Elisa Toffoli, Andrea Rigonat?, chitarrista e produttore musicale ha lavorato con artisti del calibro di Lauro Pausini, Tiziano Ferro e Marco Mengoni, oltre che con la moglie. La coppia sta insieme da quasi vent’anni ed il loro amore procede a gonfie vele. E proprio l’anno scorso la cantante friulana ha confessato a Il Messaggero di volersi prendere una pausa per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia: “Mi fermo. Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata. Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi. Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene”.