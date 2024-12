Andrea Rigonat non è solo il marito di Elisa, ma anche un chitarrista e produttore musicale. I due si sono conosciuti proprio grazie alla musica, visto che Andrea è entrato nella band della cantante come chitarrista accompagnandola in giro per l’Italia. Il primo incontro risale al 1995 e da allora collaborano insieme, ma l’amore è scattato molto tempo dopo. Il motivo? Semplice Andrea Rigonat era impegnato con un’altra donna, peraltro corista della cantante. A raccontarlo è stata un pò di tempo fa la moglie dalle pagine di Vanity Fair: “ci conosciamo dal 1995, siamo compagni di band, ma lui era fidanzato con una mia corista”.

In realtà Elisa era cotta di lui da molto tempo prima, ma ha saputo aspettare il momento giusto lasciando fare al destino fino a quando anche il chitarrista si è scoperto innamorato e dal 2008 non si sono mai più lasciati!

Andrea Rigonat ed Elisa: un amore a tempo di musica

La relazione tra Andrea Rigonat ed Elisa prosegue alla grande e dalla loro unione sono nati anche due figli: Emma Cecile e Sebastian. La cantante è ancora oggi innamoratissima del marito: “l‘animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro”. Un amore fatto di tanta stima ed ammirazione da parte della cantante. Elisa, parlando del futuro, non esclude la possibilità che un giorno tutto ciò possa finire ma di una cosa è certa: lei continuerà ad amarlo sempre.

“L’amore è davvero una cosa misteriosa” – ha aggiunto la cantante di Luce che col marito condivide anche la sfera lavorativa. “Lavorare insieme? È complicato” – ha rivelato la cantante dalle pagine di Elle spiegando che quando c’è troppa confidenza è molto difficile gestire l’emotività. Nonostante tutto però i due si sono imposti una regola: quelli di essere sempre sinceri l’uno con l’altra in modo anche se c’è bisogno di fare delle critiche.