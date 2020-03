Andrea Rigonat, marito Elisa Toffoli/ Ecco come si sono innamorati

Quasi 12 anni di amore fra Andrea Rigonat ed Elisa Toffoli: i due hanno festeggiato il loro nuovo anniversario lo scorso settembre, celebrando quell’amore genuino e sano che li ha uniti nel 2015. Anche se la passione fra i due è scoppiata molto prima, nel ’93, lo stesso anno in cui Andrea si è diplomato al Conservatorio di Firenze. Per poi entrare nell’Accademia Musicale e incontrare la futura moglie, con cui ha iniziato subito a collaborare, diventando il lead guitar della sua band. In seguito ha creato una sua formazione, come ha rivelato Elisa in diverse occasioni: “Andrea ha anche una band tutta sua con cui fa cose tremendamente rock, suona ai motoraduni a petto nudo. Sono gelosa e lo vorrei così anche ai miei show“. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Elisa sarà fra gli artisti che si esibiranno in occasione di Musica che unisce, il programma solidale che Rai 1 trasmetterà nel suo preserale. Punto interrogativo sulla presenza, seppur virtuale, anche di Rigonat. Sui social l’artista latita da diversi mesi ed Elisa per adesso ha deciso di non condividere scatti con il marito.

Andrea Rigonat marito Elisa Toffoli: cosa è cambiato con la quarantena

Andrea Rigonat ed Elisa Toffoli non condividono ogni momento della giornata, anche se la quarantena forzata avrà obbligato entrambi a rivedere questo must. “Altrimenti ci uccideremmo“, ha detto la cantante in passato a Grazia, rivelando come mai i due abbiano scelto di non vivere insieme ogni momento, sia artistico che privato. “Ho sempre fatto così”, ha aggiunto, “all’inizio devo concentrarmi e stare sola. In altre fasi invece viviamo in simbiosi oppure gli affido completamente il lavoro”. Una strategia vincente, a quanto pare, visto che i due stanno insieme da tanti anni, ancora prima che i figli Sebastian e Emma Cecile venissero al mondo. “L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro”, ha detto la cantante in un’altra intervista a Vanity Fair, “sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento. Se ho paura che il nostro amore possa finire? Beh il mio amore per lui no… ma il suo amore per me forse si. L’amore è davvero una cosa misteriosa”.



