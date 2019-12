Andrea Rigonat, marito di Elisa/ “Sono stata cotta di lui per un anno e mezzo”

Andrea Rigonat è riuscito a fare breccia nel cuore di Elisa Toffoli, diventando suo marito ormai tre anni fa. Una relazione che dura però da 11 anni e che ha visto la nascita dei due figli della coppia: Emma Cecilie e Sebastian. “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui”, ha svelato tempo fa la cantante. Un incontro che ci riporta indietro al ’95, quando Andrea aveva una relazione con la corista e amica della futura moglie. Poi l’amore folle, travolgente, il lavoro di entrambi nel mondo della musica. Rigonat infatti ha prodotto al fianco di Alessandra Amoroso il singolo Immobile, rieditato in occasione dell’uscita dell’album live 10, Io, Noi, “mantenendo l’essenza delle canzoni, ma proponendola in maniera leggermente diversa. È stato terribile, nel senso buono però, perché mentre la ricantavo ho sentito d’un tratto tutte le paure che ho provato undici anni fa, la solitudine, la malinconia e la gioia che ho provato all’interno della scuola, sin dal primo giorno. È stato un tuffo nel passato”, ha rivelato la cantante a Il Fatto Quotidiano. Oggi, martedì 24 dicembre 2019, sarà un giorno speciale anche per Andrea Rigonat. Sul palco di Concerto di Natale in Vaticano, in onda nella prima serata di Canale 5, ci sarà infatti anche la sua Elisa.

ANDREA RIGONAT, ELISA: “HA UN ANIMO INCREDIBILE E PURO”

Come ha fatto Andrea Rigonat a far perdere la testa alla moglie Elisa Toffoli? Lo ha svelato proprio la cantante a Vanity Fair poco tempo fa, parlando di tutti gli aspetti del carattere del consorte che l’hanno colpita alcuni decenni fa: “L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento. Stiamo insieme dal 2008 ma ci conosciamo dal 1995 perché siamo compagni di band. Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora“. L’artista dai tanti successi ed ex coach di Amici non può che ritenersi fortunata, soprattutto perchè Andrea ha ricambiato subito il suo interesse. “Non ho paura che il mio amore per lui possa finire un giorno. Magari potrebbe finire il suo per me“, dice. Purtroppo non sappiamo il punto di vista di Andrea, che ha

sempre preferito rimanere distante da certi tipi di riflettori. I suoi social però parlano al posto suo: non mancano soundcheck in cui lo vediamo sul palco, ma anche omaggi alla moglie e ai traguardi musicali raggiunti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA