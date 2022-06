Andrea Rigonat, marito Elisa Toffoli/ “Il suo animo è incredibile e puro”

Andrea Rigonat è compagno di Elisa Toffoli da oltre vent’anni dapprima solo sul palco e successivamente anche nella vita privata. L’uomo è un membro della band della cantante che ha collaborato nel corso della sua carriera musicale con Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Francesco Regna e Francesca Michielin.

A partire dal 1996 l’uomo entra a far parte della band di Elisa rimanendo al suo fianco in tutte le tappe più importanti della carriera della donna, compresa la vittoria del Festival di Sanremo del 2001 con la canzone “Luce (tramonti a Nord-Est”. I due si sono sposati a Grado nel 2015 e hanno avuto due figli: Emma Cecile e Sebastian.

Andrea Rigonat marito Elisa Toffoli insieme sul palco e nella vita

Elisa e Andrea Rigonat stanno insieme dal 2008 e non accennano minimamente ad una crisi, durante un’intervista a Vanity Fair la cantante ha ammesso: “L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Non ho paura che il mio amore per lui possa finire un giorno. Magari potrebbe finire il suo per me. L’amore è davvero una cosa misteriosa”.

I due sposi si sono conosciuti nel 1995 sul palco quando il chitarrista stava vivendo un’altra storia d’amore e proprio per questo la storia con la cantante è iniziata solo nel 2008 quando entrambi hanno compreso di essere fatti l’uno per l’altra.

