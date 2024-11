Andrea Rizzoli, il figlio primogenito di Eleonora Giorgi, esprime gratitudine per il tempo trascorso con mamma

Andrea Rizzoli è il figlio maggiore di Eleonora Giorgi, nato dalla storia d’amore con l’ex compagno di lei Angelo Rizzoli. Correva l’anno 79, quando l’attrice sposò il celebre uomo di affari, chiamando il figlio col nome del nonno. Ad Andrea, inevitabilmente, mamma Eleonora è legatissima. Da quando è arrivata la malattia, a maggior ragione, ha potuto contare sul supporto totale da parte del ragazzo, che in un primo momento è rimasto sotto choc per la notizia, come del resto il fratello Paolo, che poi si è prodigato per starle vicino e non farle mancare nulla.

“Ci riteniamo fortunati perché quando si scoprono malattie come queste a volte non si arriva ad un anno di vita, ha detto Andrea Rizzoli in una intervista rilasciata a Verissimo, parlando della malattia della madre e del tumore che le ha sconvolto la vita. Il figlio maggiore dell’attrice non vuole farsi troppe illusioni, una cosa però è certa: starà sempre vicino a mamma.

Eleonora Giorgi, la malattia fa meno paura con il figlio Andrea al suo fianco

“Ogni giorno che passo con mia mamma è un giorno regalato. Ho scelto di dedicare questo tempo a lei come non ho fatto prima”, ha assicurato Andrea Rizzoli, pronto a travolgere di amore mamma Eleonora Giorgi. Un amore che all’attrice arriva dritta al cuore, da entrambi i figli, vicinissimi e instancabilmente amorevoli nei suoi confronti.

“Quando hanno saputo mi hanno guardato malissimo, ho compreso di aver detto una cosa brutta. Avevo risposto con il mio lato magiaro invece ho deciso che lotterò fino alla fine. Almeno finché il mio nipotino potrà guardare la nonna senza avere paura. Penso sia meglio uscire dalle scene con ordine”, ha detto ironica e sarcastica la showgirl.

