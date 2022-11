Andrea Roncato, ex marito Stefania Orlando e il tradimento subito/ “Se ne andò per Paolo Macedonio”

Andrea Roncato e la storia d’amore con Stefania Orlando: “Se ne andò, capita…”

Forse non tutti sanno che l’attore settantacinquenne, Andrea Roncato, in passato è stato sentimentalmente legato a Stefania Orlando. Una storia d’amore piuttosto travagliata e discussa, con l’attore romagnolo e la soubrette che anche dopo la fine della loro relazione, molto spesso, si sono lanciati delle stoccate a distanze. Andrea Roncato e la Orlando sono stati insieme appena un paio d’anni, alla fine degli anni novanta.

SIMONE GIANLORENZI, EX STEFANIA ORLANDO: PERCHÉ SI SONO LASCIATI?/ "Volevamo spazio…"

Nei suoi confronti, ancora oggi, l’attore non spende parole al miele, a proposito del loro rapporto: “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco”, assicura l’attore.

Andrea Roncato: "Mi pento di non essere padre"/ "Ho scritto poesia a figlio mai nato"

Stefania Orlando tradì Andrea Roncato con un altro uomo?

In molti, quindi, si chiedono quali siano i veri motivi che hanno portato Andrea Roncato e Stefania Orlando al capolinea. L’attore romagnolo, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, si è tolto qualche sassolino in questo senso. “Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”, ha raccontato. Il settantacinquenne a proposito del tradimento aggiunge: “Si tradisce con qualcuno, è un cerchio, il conquistatore è pure cornuto e le corna bisogna portarle a testa alta. Non si muore per amore, solo se non si trova un amore per cui vivere”.

LEGGI ANCHE:

Stefania Orlando e l'aborto/ Il dramma:"Nel giro di pochissimo tempo l'ho perso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA