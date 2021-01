Andrea Roncato ha mentito?/ Stefania Orlando l’ha lasciato per droga o per un altro..

Andrea Roncato è finito sotto accusa dopo le sue ultime dichiarazioni su Stefania Orlando. Ospite di Barbara d’Urso, infatti, l’attore è tornato di nuovo a parlare della fine del suo matrimonio con la star di questo Grande Fratello Vip 2020 dando un po’ una versione diversa rispetto a quanto detto in precedenza. Gli stessi fan del programma e della conduttrice hanno evidenziato il fatto che in passato, ospite di Verissimo, l’attore aveva parlato di altre motivazioni alla base del loro addio. Su Twitter, dopo l’attacco dell’attore alla gieffina, accusata di averlo lasciato per un altro uomo, sono arrivati subito i video relativi alla sua partecipazione a Verissimo in cui parlava dello stesso argomento raccontando la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando: “Il mio matrimonio è finito per la droga? Sì, io in quegli anni ho fatto degli errori, poi ho detto basta e ho fatto campagne contro la droga. Ne ho fatto uso per poco tempo, uscivo con amici che lo facevano e mi lasciavo tentare. Il matrimonio è andato in crisi perché uscivo, la notte stavo in giro e poi non ero tanto fedele..”.

Andrea Roncato ha mentito sulla fine del suo matrimonio con Stefania Orlando

Nessuna menzione quindi ad un tradimento o un altro uomo per Stefania Orlando almeno fino a che, domenica scorsa, non ha detto il contrario parlando del suo matrimonio al grido di: “Certo che c’era un problema, perché lei aveva un altro, un grosso problema!”. Qual è la verità quindi? In molti sono convinti che Andrea Roncato, annusato il successo di Stefania Orlando, abbia detto la sua cambiando un po’ la versione originale. Sarà davvero questa la motivazione o ha mentito a Verissimo ospite tempo fa? I fan di Stefania Orlando non hanno dubbi…



