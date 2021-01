Andrea Roncato vs Stefania Orlando/ Lei: “Sua moglie è gelosa”. Lui: “Stupidaggini!”

Andrea Roncato sarà ospite questa sera di “Live – Non è la D’Urso” e di fronte alle telecamere di Canale 5 proverà a fare chiarezza una volta per tutte sulla querelle germogliata nel corso di queste settimane con la sua ex moglie, Stefania Orlando, e rinvigorita dai media. La storia d’amore fra i due è terminata ormai più di 20 anni fa e, come raccontato dalla concorrente del Grande Fratello Vip al settimanale “Chi”, “non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido. Poi tutto si è raffreddato. Siamo come sconosciuti, ho sofferto molto”. Una distanza che sarebbe legata alla nuova moglie di Roncato, Nicole Moscariello, la quale, secondo Stefania Orlando, sarebbe “molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato, perché gli affetti vanno sempre preservati”.

ANDREA RONCATO VS STEFANIA ORLANDO: “MIA MOGLIE NON È GELOSA”

Parole, quelle di Stefania Orlando, a cui Andrea Roncato ha voluto replicare su Nuovo Tv nelle scorse settimane, dal momento che le loro nozze passate sono tornate a essere chiacchierate a causa dell’avventura della donna nella casa del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Roncato si è dimostrato piuttosto infastidito da queste dichiarazioni: “Stefania ormai non mi fa nessun effetto, il passato è passato”. Se dal suo punto di vista la Orlando non rappresenta un “problema”, per la sua attuale moglie non sarebbe la stessa cosa: “È una grande stupidaggine, ma evidentemente fa effetto tirare fuori le gelosie”. Un argomento che di sicuro l’attore emiliano avrà modo di approfondire questa sera in occasione della diretta nello studio televisivo di Barbara D’Urso. Una cosa, però, l’ha già detta e ribadita: lui al Grande Fratello Vip non parteciperebbe mai. “Piuttosto vado a vendere i cappelli davanti al supermercato!”. Più eloquente di così…



