Andrea Roncato: “Io sciupafemmine? Sono maturato”/ “Amo mia moglie Nicole”

A “C’è tempo per…”, su Rai Uno, è intervenuto in qualità di ospite l’attore Andrea Roncato, 73 anni. “Il terzo tempo della mia vita lo sto vivendo come il primo e come il secondo – ha dichiarato -. È un tempo che ha dentro di sé gli altri tempi e aggiunge qualche cosa. Serve un po’ del fanciullino e un po’ della maturità dell’uomo adulto. L’anzianità non è così drammatica: si invecchia solo quando non si lavora“. Per un “libertino” come lui, invecchiare significa capire che la libertà “ha diversi significati. Da giovane è trasgressione e non si capisce il valore della vita. Da adulto, invece, ti puoi permettere di fare cose che non potevi fare da bambino, perché hai un lavoro, hai più soldi in tasca. Per esempio, io da grande mi sono permesso di maturare”. Ricordando la sua gioventù, Roncato ha istituito un parallelismo con i giovani di oggi: “Sono cambiati davvero tanto dal periodo dei figli dei fiori. In quei tempi si pensava alla libertà, all’amore, all’uguaglianza fra uomini e donne”.

ANDREA RONCATO: “L’AMORE È LIBERTÀ”

Durante la sua ospitata a “C’è tempo per…”, Andrea Roncato ha sottolineato un concetto chiave nei rapporti di coppia: “L’amore non è possesso, ma molti uomini ancora non l’hanno capito. Noi pensiamo sempre che la libertà sia fare ciò che noi vogliamo. In realtà, si è veramente liberi quando si possono fare le cose non per dimostrare qualcosa agli altri, ma per se stessi”. Secondo l’attore la libertà è partecipazione e non è mai imitazione: insieme si possono raggiungere grandi traguardi. Quanto a sé, Roncato ha asserito: “Mi sento maturato, sono diventato consapevole”. Dichiarazioni che sono state confermate dalla moglie Nicole Moscariello in un contributo video registrato prima della trasmissione: “Inizialmente avevo qualche dubbio, perché aveva la fama di sciupafemmine. L’ho frequentato per un periodo stando molto attenta, poi ho scoperto che ha grandi qualità. È molto rispettoso delle donne, sono fiera di essere la moglie di Andrea Roncato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA