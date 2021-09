Andrea Roncato/ “Stefania Orlando? Basta definirla la mia ex moglie”

Andrea Roncato tra le vittime della prima puntata di Scherzi a Parte, lo storico programma di Canale 5 condotto quest’anno dall’inedita coppia Enrico Papi e Carolina Stramare. L’attore è stato coinvolto in un divertentissimo scherzo che sarà trasmesso in esclusiva durante la prima puntata del programma. L’attore e comico negli ultimi mesi è stato spesso al centro di polemiche per via della partecipazione della ex moglie Stefania Orlando all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La Orlando si era ripromessa di non parlare mai del suo ex marito, ma qualcosa è andato storto visto che improvvisamente alcune parole della conduttrice sono state travisate finendo in pasta al gossip. Roncato, da sempre restio a parlare della sua vita privata, ha accettato l’invito di Barbara d’Urso e non si è risparmiato con parole e dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla ex concorrente del GF VIP.

L’astio e il rancore è palpabile anche una una intervista che Roncato ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano in cui parlando della ex moglie Stefania Orlando ha dichiarato: ” c’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”. Ma non finisce qui, visto che l’attore ha anche aggiunto: “dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.

Non è mai bello quando un matrimonio finisce, ma qualcosa di grave sarà successo tra Andrea Roncato e la ex moglie Stefania Orlando per via delle parole pronunciate dal noto attore e comico italiano. La partecipazione della Orlando al GF VIP 5 ha sicuramente riportato alla memoria vecchie ferite vista la reazione avuta dall’attore che, in una serie di interviste rilasciate alla stampa, ha utilizzato parole poco accomodanti verso la sua ex moglie. “Non sono certo stato un marito modello, ma lei mi ha lasciato per un altro” – ha chiosato l’attore parlando di come è finito il matrimonio con la Orlando che è stata anche definita “venditrice di materassi”.

Non solo, Andrea Roncato ha anche sottolineato come non suscita minimamente il paragone tra la sua carriera e quella della sua ex moglie invitando anche la stampa a definirla la “moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito” e non la ex moglie di Andrea Roncato



