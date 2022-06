Andrea Roncato/ Storie d’amore da Moana Pozzi a Stefania Orlando. Polemica per l’attacco a Scherzi a Parte

Andrea Roncato, quelle storie d’amore con Moana Pozzi e Stefania Orlando

Andrea Roncato, classe 1947, l’attore bolognese ha esordito in importanti film e serie tv italiane insieme ad alcuni attori molto importanti. Ha recitato nei famosissimi cinepanettoni italiani degli anni ’90 insieme al duo Boldi e De Sica. Nel 2002 e nel 2008 è stato uno dei protagonisti della serie “I carabinieri” e ha vinto anche molti premi. Nel corso della sua vita, oltre ad aver avuto una brillante carriera cinematografica, Roncato ha anche avuto alcune relazioni, tra cui un paio molto burrascose. Nel 1997 ha avuto una storia con Moana Pozzi, poco dopo la loro rottura ha iniziato una relazione con Stefania Orlando, che aveva 19 anni meno di lui. Quello con la Orlando (ex concorrente del Grande Fratello Vip) è stata una delle relazioni burrascose; l’attore in quel periodo aveva dei problemi con la droga e questo ha portato i due a separarsi, dopo aver trascorso insieme ben due anni di matrimonio. Nel 2011 finalmente Antonio ha conosciuto la donna della sua vita, Nicole Moscariello (madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti), nel 2017 i due si sono sposati e pur non avendo mai avuto figli, ad oggi sono ancora una coppia felice.

Andrea Roncato è stato vittima di uno scherzo organizzato dalla produzione di Scherzi a Parte 2021, condotto da Enrico Papi. L’attore credeva di dover andare a Venezia per ritirare un premio alla carriera, ma dopo ore di viaggio e parecchio denaro speso per comprare un vestito adatto per l’occasione, all’attore viene comunicato che il premio è stato consegnato ad altri. All’interno dello scherzo si parla della partecipazione di personaggi noti al mondo dello spettacolo tra cui alcuni che hanno partecipato a reality come il Grande Fratello Vip. Sarà per la stanchezza mista alla rabbia e alla delusione, sarà per i suoi gusti non a favore dei reality, l’attore ha esordito con alcune frasi che hanno molto infastidito il web. Parlando del Grande Fratello Vip e delle persone che hanno tratto molta popolarità da questo tipo di format, dopo aver rimarcato l’importanza del suo lavoro e della sua carriera, Roncato afferma: “Al Grande Fratello ci vai tu (rivolgendosi al finto agente, parte del cast di Scherzi a Parte), la fabbrica di falliti. Tu sei uno del Grande Fratello. Quelli del Grande Fratello chi cazzo sono? Sono vip che hanno fatto vedere la fig* al Festival di Venezia?” La frase ha suscitato scalpore, alcuni hanno giustificato l’attore per la situazione di tensione in cui si trovava e altri lo hanno molto criticato.

