Andrea Sannino, chi è il cantante e l’esplosione grazie a Abbracciame

Tra gli ospiti de La volta buona di Caterina Balivo oggi troviamo anche Andrea Sannino, noto cantante partenopeo che sarà tra i protagonisti dei racconti nel salotto di Rai1. Negli ultimi anni la carriera di Andrea Sannino è letteralmente sbocciata, visto che dalla canzone Abbracciame, divenuta un simbolo della pandemia, la sua scalata verso il successo è proseguita alla grande, un brano nato come una canzone d’amore e che si è trasformato nell’inno d’Italia durante il Covid, il momento storico probabilmente più complicato degli ultimi anni, riguardo al successo:

“Abbracciame mi ha cambiato la vita, ho sempre creduto nei sogni e sono riuscito a realizzare il mio, ascoltare le persone che cantano il mio brano. Un brano che in qualche modo ha segnato un pezzo di storia dell’Italia in una fase storica molto complessa, riguardo al pezzo diventato manifesto italiano durante la pandemia ha confessato: “Quando l’ho scritta pensavo a una canzone d’amore ma mai avrei immaginato che le persone l’avrebbero cantata per esorcizzare la paura di non potersi più abbracciare in questo periodo così difficile”.

Andrea Sannino e gli inizi di carriera: come è sbocciato il suo talento

Nel corso degli anni Andrea Sannino è riuscito a rincorrere i suoi sacrifici, riuscendo finalmente a costruirsi una carriera sbocciata non solo in Campania ma in tutta Italia.

Dagli inizi con i primi testi quando aveva solo 9 anni, nel 2006 ha colto l’opportunità di duettare con il grande Lucio Dalla nel programma Rai “Il treno dei desideri”. Il vero successo del cantautore napoletano però, arriva solo nel 2015, con un brano che tutti, non solo i fan, conoscono molto bene, e che si è aggiunto alla lista dei brani di successo del cantautore che non ha mai smesso di credere nei propri sogni.

