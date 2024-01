Andrea Sannino, chi è l’autore di ”Abbracciame”/ Dalla musica al teatro con il musical di Mare fuori

Chi è Andrea Sannino, l’autore di Abbracciame

Andrea Sannino è tra gli ospiti della nuova puntata de “La volta buona”. Nato a Napoli e cresciuto ad Ercolano, sin da piccolo, si è appassionato al mondo della musica anche per l’influenza del padre che faceva parte di una band amatoriale. A 15 anni entra a far parte della compagnia teatrale amatoriale di Ercolano: Mareluna. Il successo arriva con il brano “Abbracciame” che prima conquista i napoletani e poi scale le classifiche italiane con oltre 12 milioni di stream e 55 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2020, poi, il brano diventa disco d’oro.

Nel frattempo, le sue canzoni vengono scelte anche come colonna sonora di diversi film come nei film di Alessandro Siani Chi ha incastrato Babbo Natale? nel 2021 e in quello di Pio e Amedeo Ciao Belli. Con il grande successo musicale arriva anche la possibilità di sfoggiare il talent a teatro. Da dicembre 2023, infatti, interpreta Beppe, protagonista del musical “Mare fuori”, ispirato alla famosissima serie tv. Diretto da Alessandro Siani e con Maria Esposito, Antonio Orefice, Mattia Zenzola, Giulia Luzi, Giuseppe Pirozzi e tanti altri.

Andrea Sannino e il matrimonio di Alberto Matano

Andrea Sannino è ormai uno dei volti più amati dal pubblico. Amarissimo anche da Mara Venier, è stato più volte ospite di Domenica In e con la sua voce ha anche intrattenuto gli ospiti del matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino. Un’esperienza unica ed emozionante che lui ha descritto così ai microfoni di Fanpage:

“È stato molto emozionante. Come diceva ‘zia’ Mara Venier, durante la celebrazione, questo è amore. Abbiamo tutti visto l’amore, quello vero” – ha detto e poi ha aggiunto – “Cantare in napoletano per persone così importanti, uomini e donne delle istituzioni, personaggi dello spettacolo, mi rende orgoglioso. Non potevo evitare di marcare la mia napoletanità, ho regalato agli sposi un corno del maestro Marco Ferrigno che raffigura il dipinto del momento del matrimonio con zia Mara”, ha concluso.

