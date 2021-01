Andrea Sannino papà per la seconda volta/ È nato Alessandro: “Un raggio di luce”

“È Natooooooooooo‼️” Così, con un urlo di gioia virtuale, Andrea Sannino annuncia la nascita del suo secondo figlio. Il cantante di Ercolano ha dato il lieto annuncio su Instagram attraverso la pubblicazione della prima foto del suo bambino appena nato. Nella didascalia ha poi svelato anche il nome scelto per il piccolo: “Benvenuto al mondo Alessandro, amore di mamma, papà e Gioia. La vita è bella e tu sei un raggio di luce.” Si chiama Alessandro il secondogenito di Andrea Sannino e di sua moglie Marinella Marigliano. I due si sono incontrati e innamorati nel 2006 e un anno dopo sono diventati genitori per la prima volta della piccola Gioia. “Il nostro principe”, così Andrea e Marinella hanno manifestato la loro gioia in alcune immagini poi condivise su Instagram che mostrano i momenti del parto e quelli che li hanno anticipati.

Andrea Sannino e Marinella Marigliano al settimo cielo: è nato Alessandro

Per Andrea Sannino e Marinella Marigliano è un giorno di grande gioia, sicuramente indimenticabile. Il cantante ha voluto condividere sui social tutta la felicità per la nascita del suo primo figlio maschio, Alessandro, con foto che immortalano il suo arrivo e il primo sguardo con la mamma. Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia sui social.”Auguriiiii” con tanti cuori quanto scritto dal collega Gigi D’Alessio, cuori azzurri invece dall’attore Salvatore Esposito, “Auguriiiii bro” ha scritto Francesco Cicchella. Ma gli auguri alla coppia sono arrivati anche da Mara Venier, Alberto Urso, Stash dei The Kolors e molti altri volti della musica e dello spettacolo.

