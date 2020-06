Andrea Scanzi “I cazzari del virus primo in classifica!”/ Il web replica: “esaltato”

Andrea Scanzi gongola. Il giornalista del Fatto quotidiano esulta sui social, da Twitter a Instagram, pubblicando le classifiche di vendita del suo ultimo libro ‘I cazzari del virus’. È infatti al settimo cielo dopo aver scoperto che il suo lavoro è al primo posto e, soprattutto, che è sopra quello di Matteo Renzi. “La gioia pura” ha ammesso Scanzi, per poi specificare “Ho appena visto le classifiche di Repubblica e Tuttolibri. È allucinante. Il mio libro è primo in saggistica, con un venduto sei volte superiore al secondo (Renzi) edicole comprese.” Dopo la frecciatina a Matteo Renzi, il giornalista continua sottolineando che il libro “è addirittura quinto nella classifica generale, pur se con soli 4 giorni e non 7 di vendita.”

Andrea Scanzi celebra il suo successo: il web replica

Una grande soddisfazione per Andrea Scanzi che sottolinea la sua grande felicità, scrivendo: “Un trionfo commovente. Inaudito. Bellissimo.” Il giornalista continua a complimentarsi da solo, sottolineando come ‘I cazzari del virus’ “su Amazon è primo ininterrottamente da 11 giorni. E siamo già a tre edizioni in una settimana. E pure Il Cazzaro Verde è tornato in classifica (12esimo con 13 edizioni).” Insomma, Scanzi quasi non se ne capacita: “Una delle gioie lavorative più grandi della mia vita. Sono contento come un bambino. Grazie a tutti, che bomba!” Una autocelebrazione che sul web ha chiaramente attirato anche qualche critica. Su Twitter, ad esempio, c’è chi ha scritto: “Ciò dimostra il periodo di decadenza totale che stiamo vivendo.”, e ancora “Andre’, con tutto il rispetto eh, ma si può collocare il tuo libro nella categoria “saggistica”? Eddai…” E chi infine lo considera fin troppo “esaltato”





