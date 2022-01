Andrea Segre, chi è?/ Regista di film e documentari per cinema e televisione

Tutto quello che c’è da sapere sul regista Andrea Segre nonché dottore in ricerca in Sociologia della Comunicazione. La carriera di Andrea Segre è davvero variegata e straordinaria. Regista di film e documentari per cinema e televisione, da diversi anni si dedica al tema delle migrazioni ed è socio fondatore di Zalab. Tra le sue opere ci sono due film lungometraggi prodotti da JoleFilm: si tratta di “Io sono Li” vincitore del Premio Lux del Parlamento Europeo e candidato a ben 4 David di Donatello. Un grandissimo successo, visto che il film lungometraggio è stato distribuito in oltre 45 paesi. Un altro film lungometraggio è “La Prima Neve” presentato nella sezione Orizzonti della 72 Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e vincitore del Festival di Annecy.

Biancaneve e Il Cacciatore 3, rumors e anticipazioni/ Kristen Stewart ha deciso di…

Non solo film lungometraggi nella carriera di Andrea Segre che ha realizzato anche diversi documentari. Da “Marghera Canale Nord” del 2003 presentato alla 60° Mostra Internazionale d’arte Cinematografica e premiato con menzionale speciale al RomaDocFestival. E ancora: nel 2006 “A sud di Lampedusa” vincitore del premio MedFest al 10° MediterraneoVideoFestival e finalista al 13° Premio Ilaria Alpi.

Ottilie von Faber-Castell, la storia vera/ Chi era il Conte Alexander, primo marito

Chi è Andrea Segre: i documentari che ha realizzato

La lista dei documentari di Andrea Segre è davvero lunghissima. Nel 2007 ha realizzato “La mal’ombra” presentato alla 25° Torino Film Festival e alla 26° Uruguay Film Festival. Poi è la volta di “Come un uomo sulla terra” candidato miglior documentario al David di Donatello e vincitore del secondo posto al SalinaDocFest e menzione speciale al premio Vittorio de Seta e Gran Prix TeleFrance CMCA. E ancora: “Magari le cosa cambiano” premiato al 27 Torino Film Festival, “Il Sangue Verde” premiato al CinemaDoc alle Giornate degli Autori durante la 67 Mostra del Cinema di Venezia.

Federica Calemme "Gianmaria? Penso a un'altra persona"/ "Il bacio? Avevo voglia poi…"

Tra i documentari di Andrea Segre segnaliamomi anche “Mare Chiuso” vincitore del Globo doro come miglior documentario, “Indebito” con cui ha aperto il Festival di Locarno, “Come il peso dell’acqua” nominato come Miglior Documentario Nastri d’Argento 2014 e “I Sogni del Lago Salato” selezionato per Locarno 2015 e alle Giornate degli Autori di Venezia 2015.



© RIPRODUZIONE RISERVATA