ANDREA SORPRENDE MAMMA MARISA/ Arriva Banderas: “Qui c’è speranza” (C’è posta per te)

Doppia sorpresa per mamma Marisa che prima di scoprire della presenza in studio di Antonio Banderas scopre che nel pubblico c’è anche Saverio, l’altro suo figlio. I due si abbracciano commossi, poi si accomodano insieme e ascoltano le parole di Andrea. Infine Maria De Filippi annuncia che le sorprese non sono finite: per lei c’è proprio Antonio Banderas. La donna è stupita e ascolta rapita le parole di Banderas: “Anch’io ci sono passato: ho perso i miei genitori, i miei familiari, i miei amici.. – esordisce l’attore – però prima stavo parlando con Andrea e ho detto che questa non è una storia tragica ma di speranza.” Così continua: “Ci sono delle persone che ti amano, le memorie di tuo marito sono dentro di te, e nei tuoi figli, nelle loro cellule, nel loro respiro. Lo so che è difficile ma pensarla così mi aiuta. Io non sono quella ‘persona che vedi nella televisione, ma una persona che normalmente cammina giorno per giorno con il suo bagaglio di gioie e dolori.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Andrea, sorpresa a C’è Posta per te per mamma Marisa

La nuova puntata di C’è Posta per te, come di consueto, ha inizio con un regalo. In studio Maria De Filippi presenta Antonio Banderas che viene poi affiancato da Andrea. Il ragazzo vuole fare un regalo a sua mamma Marisa per dirle cose importanti e darle uno “scossone”. Il 24 ottobre, alle 3.30 di notte, la mamma si precipita in camera di Andrea per annunciargli che suo padre sta male. Chiamano l’ambulanza ma l’uomo era già morto. Ora è lui ad occuparsi di sua mamma ma anche della sua famiglia. Andrea sta infatti per diventare papà ma adesso il pensiero principale è sua madre, caduta in un grande sconforto. “Mamma non fa niente perché mio padre non c’è più. È sempre coricata, beve solo una tazza di the ed è arrivata a pesare 39 chili” racconta l’uomo.

Andrea sorprende la mamma Marisa grazie ad Antonio Banderas a C’è Posta per te

Una storia davvero triste quella di Andrea che spera di sorprendere e regalare un sorriso alla mamma grazie ad Antonio Banderas e alle sue parole. “Io so che non posso darle la vita di prima ma almeno quello che è rimasto io voglio che lei lo viva al meglio” dichiara il ragazzo. E sono subito lacrime quando Marisa apre la busta e scopre che dall’altra parte c’è proprio suo figlio Andrea. La donna è stupita e felice di questa sorpresa. Maria inizia allora a leggere le bellissime parole di Andrea che raccontano i momenti di Marisa con suo marito Salvatore, quel grande amore che lei chiamava “vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA