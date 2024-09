Andrea Sulzbacher: tutto sull’ex moglie di Clayton Norcross

Andrea Sulzbacher è stata la moglie di Clayton Norcross ma di lei ci sono pochissime informazioni. Della vita privata dell’attore, oggi concorrente del Grande Fratello 2024, non sono tantissime le informazioni se non quelle che ha raccontato lui stesso in alcune interviste. Dell’ex moglie di Clayton Norcross si sa solo che è stata sposata con l’ex star di Beautiful per quattro anni. E’ stato un amore importante ma che non è stato coronato dall’arrivo di un figlio per una scelta comune della coppia. L’attore e la moglie, infatti, avevano deciso insieme di non avere figli a causa dei numerosi impegni di lavoro.

“Abbiamo scelto di non avere figli. Io viaggio molto, sono sempre in giro”, le parole dell’attore che, nella casa più spiata d’Italia, è entrato da single non escludendo di poter trovare, ancora l’amore.

Clayton Norrcross e il sogno di trovare una nuova fidanzata

A 70 anni, Clayton Norcross non esclude la possibilità di potersi innamorare nuovamente. Il suo sogno, tuttavia, è quello di trovare una donna con cui trascorrere l’ultima parte della sua vita e, sebbene non sia più giovanissimo, accoglierebbe anche un figlio. Rispetto al passato, dunque, l’attore sembrerebbe aver cambiato idea e sarebbe pronto ad accogliere il frutto di un amore importante.

“Ora viaggio molto, sono sempre in giro tra Stati Uniti, Italia, Hawaii. In questo momento vorrei trovare una donna con cui passare l’ultima fase della mia vita”, ha detto l’attore ai microfoni di Silvia Toffanin in un’intervista rilasciata a Verissimo: “A questa età non so se sarebbe giusto per me, ma se dovesse succedere sarebbe una grazia di Dio. Ora devo trovare la donna giusta, poi sceglieremo cosa fare“. Sebbene, dunque, al momento, il cuore dell’ex stella di Beautiful non batta per nessuna donna in particolare, in futuro potrebbe farlo ancora.