Andrea Vianello/ “Ictus? Quante parole non dette, mia moglie importante perché..”

Andrea Vianello è un volto noto della tv pubblica, essendo giornalista e direttore di Rai News 24 da diversi anni. Forse non tutti sanno che è sposato con una collega, Francesca Romana Ceci, che lavora come speaker per Radio 1. Francesca rappresenta un punto di riferimento importante per Andrea, non solo per l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altro, ma anche per il supporto ricevuto durante la malattia.

Negli scorsi anni, infatti, Andrea Vianello è stato colpito da un ictus e ha dovuto affrontare un percorso di riabilitazione piuttosto impegnativo. I due giornalisti hanno anche tre figli, un maschio e due femmine: Goffredo, Maria Carolina e Vittoria. Per quanto riguarda la malattia, Andrea Vianello è stato colpito nel 2019 da un’ischemia celebrale come da lui raccontato successivamente.

“Ero in casa, avevo appena fatto colazione. All’improvviso non mi sono più sentito una mano. Sono caduto a terra e ho fatto appena in tempo a chiamare mia moglie”, ha ricordato il giornalista in un’intervista al Corriere della Sera. “Ricordo il resto come in una nuvola: il pronto soccorso, l’ospedale Umberto I di Roma, la decisione di operarmi d’urgenza, un azzardo. L’intervento andò bene ma io una volta sveglio mi sentii pieno di parole che ristagnavano nella testa e non riuscivano a venire fuori. Una sensazione assurda: conoscevo benissimo quei vocaboli ma non li sapevo più articolare”, ha detto in giornalista. Parole di elogio, naturalmente, le ha riservate alla sua dolce Francesca, che ha inciso in maniera significativa nella sua ripresa: “E’ stata importantissima nella mia scelta di non mollare”.

