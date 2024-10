Francesca Romana Ceci, moglie di Andrea Vianello: il primo incontro nel ’94

Francesca Romana Ceci è la moglie di Andrea Vianello, il celebre giornalista e conduttore televisivo che condivide con lei non solo una romantica storia d’amore ma anche la passione per il giornalismo e l’informazione. Lui è ben noto a tutti per la sua carriera in televisione, dove ha condotto tra gli altri Mi manda Raitre e Agorà, e per i ruoli dirigenziali assunti in Rai negli ultimi anni. Ma anche lei è un volto noto nelle redazioni Rai: ha lavorato al GR2 e dal 2020 conduce il programma Che giorno è su Radio 1 al fianco di Massimo Giraldi.

E furono proprio le rispettive attività professionali a farli incontrare ed innamorare, come raccontò il giornalista in una vecchia intervista a Vieni da me: “Lavora in Rai e ci siamo conosciuti nel ’94, mettendoci insieme nel ’95. Abbiamo festeggiato quest’anno i 20 anni di matrimonio“. Dalla loro storia d’amore sono nati anche tre figli: Vittoria, Maria Carolina e Goffredo.

Francesca Romana Ceci, moglie di Andrea Vianello, è sempre stata al suo fianco negli ultimi anni segnati dall’ictus che colpì il giornalista nel 2019. A Oggi è un altro giorno nel febbraio 2021, Vianello svelò che a salvargli la vita fu proprio sua moglie e per questo la ringrazierà per sempre: “Oggi ho la mia famiglia, ho ritrovato un lavoro che mi piace, forse non sono l’uomo di prima, veloce a parlare, però bisogna capire che si può fare“. E aggiunse: “Gliel’ho sempre detto grazie, ho scritto un libro che è anche una celebrazione della sua forza”.

Ricordando la malattia a Finalmente domenica un mese fa, Andrea Vianello aveva anche parlato dei suoi figli: “Mi sentivo come se fossi diventato un mostro. Vedendomi ero l’uomo di prima ma avevo paura che gli altri capissero che le mie parole erano spezzate. Non volevo che i miei figli mi vedessero, ho fatto un errore. Ho capito che loro avevano pensato che il papà non ci fosse più, invece io c’ero anche se ho cercato di far capire loro che le parole non sarebbero state quelle giuste in quel momento. Questa cosa mi ha cambiato proprio l’approccio, ho pensato che dovevo smetterla di nascondere“.