Andrea Zelletta al GF VIP 5 “non ho trovato la donna giusta”/ E Natalia Paragoni?

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 comincia ad esporsi. Nella casa insieme agli altri coinquilini l’ex tronista si è lasciato andare ad una serie di confessioni parlando di donne, ma anche di gusti e di particolari preferenze sul corpo di una donna. In particolare il modello parlando con Tommaso Zorzi ha raccontato della sua passione per i piedi: “sono un cultore dei piedi. Proprio fetish, mi piacciono belli, proporzionati, ben fatti. Infatti sto vedendo un sacco di piedini nudi qui in casa. Un piede brutto sulla donna più bella del mondo non va, è più forte di me. Per me è importantissimo. A UominieDonne dissi agli autori di farle indossare le scarpe aperte perché volevo vederle i piedi. Per fortuna ce li ha bellissimi”. Fin qui nulla di strano, non è né il primo né l’ultimo che ha una predilezione per i piedi, ma l’ex tronista parlando proprio di donne e di amore si è lasciato scappare qualcosa destinato sicuramente a far discutere. L’ex tronista, infatti, ha detto di non aver ancora incontrato la donna della sua vita. Un’affermazione forte quella pronunciata da Andrea che è balzata subito all’attenzione dei telespettatori del reality show e del popolo dei social. Come mai Zelletta ha detto questa frase?

Natalia Paragoni: “Sempre con te. I love you my Little prince Andrea Zelletta”

L’uscita di Andrea Zelletta sul fatto che non avrebbe ancora incontrato la donna giusta della vita rimbomba sui social e sicuramente sarà arrivata come un fulmine a ciel sereno alla fidanzata Natalia Paragoni che si è sempre dimostrata follemente innamorata del bel tronista. Proprio la ex corteggiatrice, diventata nota per un terribile scherzo de Le Iene, pochi giorni fa aveva salutato il fidanzato con video-collage di foto e momenti vissuti insieme accompagnata da una lunga didascalia “Ebbene sì questa è la mia felicità. Piccoli momenti che mi ricordano che tu ci sei sempre in qualsiasi istante. Ci sei sempre tu che mi dimostri il tuo amore apprezzandomi per ciò che sono senza mai giudicarmi, ci sei sempre tu che mi sproni ad oltrepassare ogni mio limite e che mi dici che sono bellissima quando sono struccata con gli occhi gonfi e un mega brufolo sul naso che sta per esplodere. Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori più forti di prima. Sempre con te. I love you my Little prince”. Come reagirà Natalia Paragoni a questo scivolone del compagno?

